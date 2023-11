Inarrestabile Georgina: lato B di marmo, il tapis roulant scotta

Georgina Rodriguez, la giornata è iniziata con il piede giusto per lei e per i follower: un allenamento a dir poco bollente.

Un po’ di sano allenamento, un pranzo leggero a base di sushi e una passeggiata con la piccola di casa. Il giovedì di Georgina Rodriguez è filato via così, come ben documentato dalla diretta interessata sui social network.

La dolce metà di Cristiano Ronaldo si è palesata su Instagram già di buon mattino, come se le fosse venuta improvvisamente voglia di coinvolgere i follower nella sua routine giornaliera. Una routine che, come si confà a una wag molto attenta al proprio aspetto, non poteva che iniziare con un po’ di fitness. La bella Georgina, esattamente come il suo compagno, sa bene quanto sia importante prendersi cura del suo corpo ed è sempre attenta a riservare allo sport una parte delle sue giornate super glamour.

Talvolta va in palestra, spesso fa yoga. Giovedì, invece, ha deciso di fare sul serio e di salire su un tapis roulant di ultimissima generazione. Quindi, si è filmata, per dare prova ai fan di quanto seriamente si alleni. E anche, perché no, per fare sfoggio di quel lato B che ha contribuito, in qualche modo, ad accrescere la sua popolarità.

Georgina Rodriguez cala il jolly: l’allenamento più bollente di tutti i tempi

La Rodriguez è sempre parsa particolarmente fiera del suo fondoschiena. E ne ha ben donde, essendo così perfetto da sembrare quasi scolpito. Quindi lo ha esibito con grande orgoglio anche in questa occasione, posizionandosi a favore di cam (come potete vedere in questo videoquesto video) e lasciando che i suoi follower si godessero l’impareggiabile spettacolo.

Non era la prima volta, chi la segue lo sa, che la Rodriguez coinvolgeva i fan nelle sue sessioni di allenamento. In passato si era mostrata mentre faceva un po’ di cardio sulla cyclette, ma anche mentre si cimentava nei jump squat che hanno certamente contribuito, in larga parte, a rendere il suo lato B così deliziosamente perfetto. Speriamo, allora, che diventi un’abitudine…