Giuntoli “bocciato”: doppio stop Allegri, bye bye Juventus

Giuntoli “bocciato”, il tecnico bianconero non è convinto e ora la società potrebbe spostarsi su un altro obiettivo.

Fino a qualche ora fa sembrava fatta. L’incontro tra le parti era andato talmente bene che i presupposti affinché l’affare potesse andare in porto c’erano tutte. La Juventus era ad un tiro di schioppo, o almeno così ci era parso, dal portare a Torino Kalvin Phillips.

Giuntoli e il ds Manna avevano incontrato l’agente del centrocampista a Londra e anche il giocatore stesso, dal canto suo, si era detto favorevole all’ipotesi di trasferirsi in Italia già nel prossimo mese di gennaio. Pareva risolto anche il nodo Manchester City, proprietario del suo cartellino, che non aveva escluso l’idea di cederlo in prestito secco. C’era un solo aspetto ancora di cui discutere: quello relativo, cioè, all’ingaggio. Phillips mette in tasca, ora come ora, qualcosa come 5 milioni di euro l’anno. Con il prestito secco le due società avrebbero diviso la spesa, ma anche 2 milioni e mezzo avrebbero pesato, e non poco, sui conti di una società che fatica a far quadrare i conti.

Giuntoli “bocciato”, Momblano: “Allegri non è convinto di Phillips”

La società bianconera avrebbe dovuto decidere se puntare su di lui, quindi, o se, invece, optare per un altro centrocampista che desse le stesse garanzie ma che fosse un po’ più “economico”.

Potrebbe non essere più necessario rifletterci sopra, però, dal momento che negli ultimi minuti, a dispetto dell’affare che sembrava già bello e concluso, qualcosa è cambiato. Secondo quanto riferito da Luca Momblano durante la diretta Twitch di Juventibus, ci sarebbe un altro ostacolo con cui fare i conti. Non si tratta di soldi o di concorrenza, ma di Massimiliano Allegri. Pare infatti che il tecnico livornese non sia del tutto convinto di fare questo passo. Phillips non gli piace come si pensava, ecco. L’allenatore sarebbe più orientato, secondo le indiscrezioni, verso Lazar Samardzic dell’Udinese, che a suo avviso avrebbe le caratteristiche giuste per colmare i buchi a centrocampo.