Ultim’ora Juventus: è arrivata la firma del contratto

Rinnovo UFFICIALE per la Juventus. Vi sono momenti in cui un gesto vale di più di mille parole. La società bianconera non ha avuto dubbi. Mai.

Il campionato sta dando risposte inattese, in senso positivo. Le scelte, soprattutto quelle obbligate, di Cristiano Giuntoli sul mercato e quelle di Massimiliano Allegri sul campo, diretta conseguenza delle prime, stanno dando loro ragione.

L’Inter è a soli due punti di distanza in classifica ma è ben più lontana dal punto di vista della qualità e della quantità dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. La Juventus dovrà perciò proseguire con il suo passo e non mancheranno battute d’arresto. Arrivare eventualmente allo scontro diretto con i nerazzurri, in programma il 26 novembre, con soli due punti di ritardo, sarebbe già un grande risultato. E a quel punto il campo potrebbe dire tutto…ed il suo contrario.

Ma Giuntoli non si lascia distrarre. La prossima Juventus avrà diversi volti nuovi, ma saranno diversi anche coloro che proseguiranno la loro avventura in maglia bianconera. Uomini, e giocatori, che hanno il DNA bianconero. E tra costoro vi è anche chi sta attraversano il momento più difficile della sua giovanissima vita. Il momento in cui si sta pagando il dazio per un grave errore commesso. La Juventus, però, non lo ha lasciato solo e proseguiranno ancora insieme. Per molto tempo.

E’ stato sbattuto in prima pagina, come e di più di altri. Essere un giocatore della Juventus comporta anche queste disuguaglianze mediatiche.

Nicolò Fagioli è fermo ai box. Sta scontando la sua squalifica per aver scommesso su siti illegali. Non esattamente una cosa da poco, dal momento che è ASSOLUTAMENTE VIETATO. La Juventus, però, non lo ha abbandonato. Il giovane ventiduenne di Piacenza si appresta infatti a prolungare il contratto che lo legherà alla società bianconera fino al prossimo 30 giugno 2028. Un grande atto di stima e fiducia da parte della società bianconera nei confronti del suo giovane talento.

Ora però spetta, e spetterà, a lui ricambiare concretamente tale fiducia. Per la firma è davvero questione di ore e per Nicolò Fagioli sarà probabilmente la più pesante di tutta la sua carriera. Anche, e soprattutto, di quella che verrà. Ma con Fagioli che è prossimo, uno è già arrivato: in una mossa che ha entusiasmato i tifosi bianconeri, Manuel Locatelli ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Juventus, consolidando ulteriormente il suo legame con il club fino al 2028. Il centrocampista, noto per la sua esperienza con Milan e Sassuolo, ora si prepara a trascorrere un periodo significativo con i bianconeri, contribuendo al progetto a lungo termine della squadra. Il nuovo contratto non solo estende la permanenza di Locatelli alla Juventus, ma include anche un aumento dell’ingaggio del giocatore rispetto al suo accordo precedente. Questo è un riconoscimento della qualità e dell’importanza che il centrocampista ha acquisito nel contesto della squadra. Questa notizia arriva come una boccata d’aria fresca per i tifosi della Juventus, che vedono in Locatelli non solo un talento sul campo, ma anche un elemento chiave per la crescita e l’evoluzione della squadra. Ora, con un impegno a lungo termine da parte del centrocampista, la Juventus può guardare al futuro con maggiore sicurezza e ambizione. Dopo sarà la volta delle trattative più complesse: Rabiot, Chiesa e Vlahovic. Giuntoli, prima di pensare ai volti nuovi da inserire in rosa, pensa a rafforzarla puntando sui campioni che già la compongono. Esattamente come Nicolò Fagioli.