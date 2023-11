In bianco tra le dune: tramonto di fuoco per Chiara Basso, lato B da urlo

Chiara Basso tradita dal sole infuocato e dall’abito trasparente: il lato B a tutto schermo ha infiammato i social.

C’è chi dice che sia l’erede di Diletta Leotta e che sia addirittura destinata a divenire ancor più popolare di quanto non lo sia la regina incontrastata della Serie A e di Dazn. Potrebbe essere così, non abbiamo la palla di vetro per dirlo con maggiore certezza, ma di certo le probabilità che accada sono effettivamente alte.

Anche perché Chiara Basso, e chi segue la sua carriera lo sa già, è abbastanza lanciata, in questo senso. Ora come ora è il volto del calciomercato in tv targato Sportitalia, ma è innegabile che abbia tutte le doti e le skills per diventare una delle più amate conduttrici sportive di tutti i tempi. E che possa eguagliare non solo la Leotta stessa, ma arrivare a fare concorrenza ad altre stelle della tv italiana del calibro di Federica Masolin, Giorgia Rossi, Monica Bertini e chi più ne ha più ne metta. Non ha nulla da invidiare loro, né in termini estetici e né, tanto meno, a livello di competenza: e allora, perché non sognare un po’?

Nel caso in cui non vi siate mai imbattuti in questa affascinante creatura, eccovi qui un po’ di dati utili. Chiara è nata nel 2004, ha fatto 10 anni di ginnastica ritmica e ha sempre provato un amore incondizionato per il calcio. Da qui l’approdo in televisione, che è stato però successivo ad un altro step: all’ingresso, cioè, nel mondo dei social.

Chiara Basso tradita dal sole e dall’abito: lato B a tutto schermo

La Basso ha iniziato con TikTok, dove ha più volte sfoggiato in passato la maglia del Milan, per cui batte il suo cuore, e quella della Ferrari. Ora marcia a vele spiegate verso numeri abnormi di follower anche su Instagram, dove ci delizia spesso e volentieri con scatti e video da capogiro.

Come quello, appunto, che ha postato qualche ora fa, sia per documentare il suo viaggio in California e sia, perché no, per regalare qualche brivido ai fan. L’erede di Diletta Leotta posa al tramonto tra le dune e indossa un abito bianco in maglina talmente sottile e trasparente che, complice la luce, lo spettacolo è molto invitante.

Il suo lato B è lì, in bella mostra, che fa l’occhiolino ai sostenitori e che si mostra, imperterrito, in tutto il suo incanto scultoreo. E se d’improvviso sentite un gran caldo, non temete: è tutto normale.