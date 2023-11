Tegola Juventus, la stella in attacco si ferma ancora: le sue condizioni

Tegola Juventus, gli esami strumentali hanno rilevato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra.

Dopo il gol decisivo realizzato nell’ultima finale di Coppa Italia se ne sono perse un po’ le tracce. Dallo scorso giugno ha praticamente smesso di segnare: anzi, una rete l’ha realizzata nell’edizione della coppa nazionale attualmente in corso, nella goleada rifilata al ChievoVerona. Ora un infortunio rimediato in allenamento che potrebbe tenerla lontana dai campi da gioco per diverso tempo.

Stiamo parlando di Barbara Bonansea, 32enne attaccante della Juventus Women e tra le grandi protagoniste – a suon di gol – dello strepitoso ciclo che ha visto le bianconere dominare in lungo e in largo in Italia e togliersi anche importanti soddisfazioni a livello continentale. Fatto sta che oggi la centravanti della squadra allenata da Joe Montemurro ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Dopo essersi sottoposta agli esami strumentali presso il J|Medical, come riporta il sito ufficiale della Juventus, è stata riscontrata una lesione di basso grado dell’adduttore. La calciatrice, come comunicato dalla società, ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.

Tegola Juventus, Bonansea si è fatta male in allenamento

Un problema non indifferente per Montemurro, reduce dalla bruciante sconfitta con la Roma che domenica scorsa ha permesso alle giallorosse di allungare in classifica.

Si è trattato della seconda sconfitta stagionale per la Juventus Women, che a settembre si era arresa all’Eintracht Francoforte in Champions League. Montemurro dovrà dunque rinunciare alla Bonansea nell’imminente sfida con il Como, anche se ormai da qualche partita il minutaggio dell’esperta attaccante si è sensibilmente ridotto. La calciatrice tra l’altro è in scadenza di contratto ed il rinnovo non è affatto scontato. A meno che, come riportato nei giorni scorsi da Juventusnews24, non accetti una possibile offerta al ribasso.