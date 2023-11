Astro nascente Juventus, ha stregato la Serie A: doppia pista tracciata

Giuntoli valuta il futuro di un bianconero. Gennaio può rappresentare un momento decisivo per la Juventus. Scelte da non sbagliare.

In queste ore in tanti si stanno chiedendo dove sarebbe la Juventus se in estate avesse avuto la possibilità di fare un seppur minimo mercato. Magari oggi avrebbe un Berardi in attacco al fianco della coppia Chiesa-Vlahovic ed un centrocampista di qualità in più.

Ma “di se e di ma son piene le fosse” per cui Cristiano Giuntoli tira dritto e pensa a quello che potrebbe accadere durante la sessione invernale di mercato. Una Juventus saldamente in zona Champions League ad inizio anno potrebbe spingere proprietà e dirigenza bianconera a compiere passi importanti. Magari riuscendo a chiudere i due profili che arricchirebbero non poco la rosa di Massimiliano Allegri.

Domenico Berardi e Rodrigo de Paul costituiscono i sogni indicibili di Giuntoli ed Allegri. Ma le operazioni in entrata dovranno, come sempre, essere commisurate a quelle in uscita. In questo caso all’interno dello spogliatoio bianconero vi sono situazioni definibili come delicate. Giocatori che vedono poco il campo dal momento che Allegri schiera quasi sempre gli stessi elementi. Il numero ridotto di impegni costituisce poi un’ulteriore problematica.

Sono proprio alcuni elementi in esubero nella rosa bianconera coloro che potrebbero animare il mercato in uscita della Juventus.

Giuntoli valuta il suo futuro

Valutazioni in atto in casa Juventus. E tra queste un posto in prima fila lo occupa Hans Nicolussi Caviglia, ventitreenne centrocampista bianconero.

Sul finire della gara interna della Juventus contro il Cagliari, conclusasi con la vittoria dei bianconeri per 2-1, Hans Nicolussi Caviglia ha esordito in questa stagione con la maglia bianconera. Può essere un inizio? Chissà. Sul futuro di Hans Nicolussi Caviglia l’insider di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X ha scritto che: “2 club di Serie A hanno mostrato interesse per Hans Nicolussi Caviglia in prestito da gennaio a giugno 2024. La Juventus e il centrocampista stanno riflettendo sul suo futuro“.

Il centrocampo della Juventus ha perduto due elementi come Pogba e Fagioli ed occorrerà vedere se la dirigenza bianconera riuscirà a rimpiazzarne almeno uno dei due. Probabilmente soltanto allora il futuro del centrocampista bianconero avrà contorni più chiari. In casa Juventus pertanto è iniziato il momento delle valutazioni che porteranno, a breve, alle decisioni definitive. Quelle che non si possono sbagliare.