Sconfitta e nuovo esonero: Conte torna in panchina

Domenica con un ricco calendario di partite in serie A, con la Juventus che osserverà le altre big impegnate quest’oggi.

Ieri pomeriggio la squadra di Max Allegri ha fatto la sua parte, pur soffrendo contro il Cagliari. I bianconeri sono riusciti a vincere l’ennesima partita stagionale, e pazienza se stavolta la porta non è rimasta inviolata. Era troppo importante portare a casa i tre punti.

La Juventus infatti si conferma tra le primissime, comunque vada il match dell’Inter, e ha guadagnato altri due punti sul Milan che è stato fermato dal Lecce. Si arriva dunque alla sosta per gli impegni della nazionali con il sorriso stampato sulle labbra. Un piazzamento tra le prime quattro della classifica sembra davvero alla portata. Ora i tifosi si godranno una domenica tranquilla e si incolleranno alla tv per vedere le rivali dei bianconeri.

Napoli, in caso di ko De Laurentiis potrebbe tornare alla carica per Conte

Una delle partite più importanti oggi, prima della sosta, è la sfida tra l’Empoli e il Napoli. La panchina di Rudi Garcia è tornata a traballare dopo la deludente prestazione in Champions con l’Union Berlino. Tanti tifosi hanno auspicato un repentino cambio al timone.

A “1 Football Club” ha parlato del Napoli Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport on line. Spiegando come all’orizzonte potrebbero esserci delle novità in casa partenopea anche in breve tempo, molto dipenderà proprio dalla gara di oggi. “In caso di mancata vittoria contro l’Empoli, mi aspetto un De Laurentiis che cerchi al più presto una soluzione. Non escludo dunque che il patron possa cercare di convincere nuovamente Antonio Conte”. Finora il salentino ha sempre espresso la sua volontà di non iniziare a lavorare a stagione in corso, intenzionato ad attendere offerte nella prossima estate. Cambierà eventualmente idea?