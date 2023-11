Tripla firma Scudetto: addio Milan, colpaccio Juventus

E’ una domenica da vivere con il sorriso sulle labbra per i tifosi della Juventus dopo la bella vittoria di ieri sera.

Superato anche il Cagliari, ultimo avversario prima della sosta per gli impegni delle nazionali. E’ stata una vittoria sofferta ma meritata quella arrivata contro la squadra di Ranieri, che ha confermato però come i bianconeri abbiano le carte in regola per puntare a qualcosa di grande.

Sono mancati i gol degli attaccanti, vero, ma la Juventus può ancora crescere e migliorare. Ed è questo che fa sognare in grande i tifosi, che sperano che la loro squadra sia in grado di lottare non solo per un posto in Champions League, ma magari anche per lo scudetto. Sono ormai anni che il tricolore manca a Torino, festeggiarlo avrebbe un sapore decisamente particolare. Ecco perché c’è grande attenzione anche rispetto al calciomercato che è ormai alle porte, gennaio è dietro l’angolo.

Juventus, Kelly a parametro zero per sostituire Alex Sandro

Lo sguardo di Giuntoli è comunque proiettato anche avanti e come al solito la Juve terrà d’occhio la lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Ci saranno delle occasioni golose delle quali approfittare.

Il dirigente juventino potrebbe proprio in tal senso muoversi e portare alla corte di Allegri Lloyd Kelly, 25enne difensore del Bournemouth che piace anche al Milan. Calciatore di piede mancino, figura ideale per andare a sostituire Alex Sandro, che si avvia al contrario alla scadenza del suo contratto e il club stavolta è intenzionato a lasciarlo partire. Per blindare poi il reparto arretrato nelle prossime settimane si darà da fare per raggiungere un nuovo accordo relativo ai contratti di Bremer e Rugani. Su di loro Allegri punta molto, ieri hanno segnato entrambi e sono reputati molto importanti per la Juve del presente e del futuro.