Calciomercato Juventus, assedio Inter e Giuntoli KO: derby d’Italia on fire

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre il campionato di serie A vive una sosta nel prossimo weekend.

Si arriva a questo stop con il sorriso sulle labbra e con un bilancio che per la squadra di Allegri può ritenersi senz’altro positivo. La Juve è in piena lotta per la zona Champions League, anzi è in netto vantaggio su alcune rivali. E anzi può sognare anche di poter lottare fino alla fine per lo scudetto.

I tifosi ci sperano, anche se sanno benissimo che non sarà semplice duellare con squadre che sulla carta sono più attrezzate. La Juventus dovrà essere brava a gestire al meglio gli scontri diretti e a non perdere per strada punti preziosi. Soltanto in questo modo, e magari con qualche rinforzo, si potrà continuare a sognare di tagliare quei traguardi che il club si è posto, voglioso di voltare pagina rispetto al passato.

Juventus, duello aperto per il bomber Guirassy

Questa sessione di calciomercato di gennaio sarà molto importante per i colori bianconeri anche per iniziare a programmare quello che sarà il futuro del club. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà darsi da fare per trovare le pedine adatte da regalare a mister Allegri.

Non servono solo centrocampisti ma anche attaccanti con i quali rinforzare un reparto che ha bisogno di gol e continua ad avere l’incognita futura Vlahovic. Che di fronte ad offerte super potrebbe anche essere ceduto. Un nome magari poco conosciuto ma molto interessantee è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda, 27 anni. Come spiega Nicolò Schira su di lui però è forte l’interesse dell’Inter, oltre che del Milan. Il centravanti sta vivendo una stagione magica in Bundesliga, visto che è riuscito già a mettere a segno la bellezza di 15 reti. Se ne potrebbe parlare magari in vista della prossima estate.