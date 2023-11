Calciomercato Juventus, firma UFFICIALE: accordo “stellare”

Calciomercato Juventus, altra novità presso il quartier generale della Continassa: novità a pochi giorni dall’ufficialità.

Resilienza. Sembra essere questa la parola d’ordine al quartier generale della Continassa da qualche mese a questa parte. La Juventus, nonostante un’infermeria che non accenna a svuotarsi completamente, continua ad inanellare vittorie. Sabato scorso i bianconeri hanno portato a casa il loro quinto successo consecutivo, battendo 2-1 il Cagliari allo Stadium.

La squadra di Massimiliano Allegri è tornata a subire gol per la prima volta da settembre e dunque dalla sfida con il Sassuolo a Reggio Emilia, ma ciò che più contava era portare a casa altri tre punti per approfittare del passo falso del Milan e soprattutto per tenere il passo della capolista Inter, prossima avversaria dei bianconeri. Al di là della rete subita, contro i sardi di Claudio Ranieri abbiamo assistito ad un’altra prestazione difensiva monumentale, il vero segreto di questa Juventus. Il brasiliano Bremer, non a caso, è stato il migliore in campo anche per il gol realizzato ad inizio secondo tempo, quello che ha sbloccato il match. Poi c’ha pensato Rugani, altro difensore, a segnare quello del raddoppio.

Calciomercato Juventus, Fagioli ha cambiato agenzia

Il reparto arretrato sta così fornendo un importante apporto alla causa, portando in dote quei gol che il centrocampo, falcidiato dalle assenze, non può assicurare.

Now it’s official! #Juventus’ midfielder Nicolò #Fagioli has chosen CAA Stellar Group as his new agency. No surprise here and confirmed since the July 22! #transfers pic.twitter.com/zCF3AHoLFI — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2023

Da un mese la Juventus ha dovuto imparare a fare a meno di Nicolò Fagioli, squalificato per aver scommesso su siti illegali. Il giovane centrocampista bianconero salterà praticamente l’intera stagione, potendo rimettere piede in campo soltanto a maggio, nell’ultima giornata di campionato. Fagioli, per il quale si attende l’ufficialità del rinnovo del contratto – ha firmato fino al 2028 – ha appena cambiato agenzia, entrando nella squadra di CAA Stellar Group. Lo riporta sul suo profilo X anche il giornalista Nicolò Schira, che aveva dato notizia dell’imminente cambio di agenti già lo scorso luglio.