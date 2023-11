Francesca Lodo, via l’accappatoio: i follower trattengono il respiro

Francesca Lodo, il reel su Instagram si apre con la più bollente delle visioni: i follower sono rimasti a bocca aperta.

Dopo la parentesi all’Isola dei famosi, non la si è vista molto sul piccolo schermo. Francesca Lodo ha preferito concentrarsi, forse, sulla sua attività social. Che col senno di poi è stata una scelta saggia, visto e considerato che ora ha un gran bel seguito online, soprattutto su Instagram.

Con 119mila follower al seguito, la showgirl è uno degli astri nascenti del web. E deve essere stata una bella sfida per lei cambiare settore, avendo già avuto qualche piccola esperienza televisiva. Prima ancora di sbarcare in Honduras, come si ricorderà, la Lodo aveva già lavorato in diversi altri format: al Grande Fratello Vip, tanto per cominciare, ma anche a Passaparola. Era esplosa come Letterina, ruolo che le aveva permesso, in effetti, di farsi conoscere un po’ ovunque e di gettare le basi per il prosieguo della sua carriera.

L’avventura all’Isola dei famosi, poi, le aveva dato una grande opportunità: quella di aprirsi, cosa che ha fatto dal primo minuto, affinché tutti capissero bene come fosse fatta. Quella parentesi le ha cambiato senz’altro la vita, mentre lei è rimasta la stessa ragazza di sempre. Bella, bellissima, con un gran carisma e con una voglia immensa di “coccolare” i suoi fan.

Francesca Lodo si autocensura: ci è mancato poco

La splendida Francesca, che tra le altre cose è anche cugina della famosa ex velina Giorgia Palmas, lo fa ogni giorno. Sorprendere i suoi follower, s’intende. Inventa un modo sempre nuovo per farlo e la sua ultima trovata, nello specifico, si è rivelata assolutamente geniale.

L’ex fidanzata dei calciatori Cristiano Zanetti e Francesco Coco ha voluto lanciare un bel messaggio a mezzo social e lo ha fatto in un modo piuttosto particolare. “Sentitevi sexy sempre – così ha voluto motivare chi la segue – Qualunque cosa indossiate”.

Questa è la didascalia che accompagna il reel in cui sfoggia i look più disparati, a supporto della tesi enunciata nella caption. Peccato solo che il video, all’inizio, abbia fatto prendere un coccolone ai suoi seguaci. Si apre con lei in accappatoio che fa come per toglierselo e rimanere senza veli, salvo poi autocensurarsi sul più bello e iniziare con la carrellata di look.