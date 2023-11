Juventus-Inter, l’infortunio che stravolge i piani: a serio rischio per il big match

Per la Juventus sarà una sosta da vivere con il sorriso sulle labbra quella che ci sarà nel prossimo weekend.

Il campionato di serie A sarà fermo per via degli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo. E dunque mister Allegri sarà privo di diversi elementi durante i suoi allenamenti. Nel frattempo però si può godere una classifica che è senz’altro superiore alle aspettative.

La Juventus infatti si trova alle spalle dell’Inter capolista e può coltivare il sogno di poter duellare fino all’ultimo per la conquista dello scudetto. Molto più importante però sarà riuscire a centrare quel piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League che garantisce anche degli importanti introiti a livello economico. Soldi che il club andrebbe poi a reinvestire sul calciomercato per rendere la rosa sempre più forte e competitiva. Qualche innesto potrebbe arrivare anche nel prossimo mese di gennaio ma il direttore sportivo Giuntoli si darà da fare soprattutto nel corso della prossima estate.

Juventus, Locatelli in forte dubbio per la sfida contro l’Inter

Per adesso però meglio concentrarsi sul campionato e sulla prossima partita che è quella che i tifosi stanno aspettando con ansia da tempo. La Juventus infatti dovrà vedersela con l’Inter in quello che può essere considerato come un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto.

Una sfida che mette in palio tre punti d’oro ma anche soprattutto a livello psicologico può indirizzare questo campionato. La Juventus proverà a recuperare qualche infortunato ma nel frattempo sta crescendo la preoccupazione per l’infortunio occorso in nazionale al centrocampista Locatelli.

Che ha lasciato il ritiro dell’Italia per una lieve frattura ad una costola. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno ma a quanto pare sembra proprio che la sua presenza sarà in dubbio fino all’ultimo. Una tegola non da poco per i bianconeri visto che Allegri deve già rinunciare a diversi centrocampisti e non ha molte alternative.