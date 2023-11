Tegola Juventus: infortunio in Nazionale

Tegola Juventus, Luciano Spalletti lo ha già rispedito a casa. E adesso anche Allegri è in ansia in vista della sfida contro l’Inter

Non inizia proprio nel migliore dei modi la sosta per le nazionali della Juventus. C’è già un punto fermo della squadra allenata da Massimiliano Allegri che è tornato a casa. Lo ha comunicato durante la conferenza stampa Luciano Spalletti. E anche la Figc con una nota ha fatto sapere questo.

“Il centrocampista Manuel Locatelli, valutata l’ indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza”. Insomma, subito uno stop per la Juventus. Locatelli quindi farà subito rientro a Torino e cercherà di lavorare in vista della gara che non vale una stagione, ma che potrebbe dare delle indicazioni importanti per lo scudetto.

Tegola Juventus, Locatelli torna a Torino

Fresco di rinnovo fino al 2028, e con la fascia da capitano indossata appunto per l’occasione nella sfida vinta contro il Cagliari, Manuel Locatelli in mezzo al campo è uno dei punti fermi dell’allenatore livornese che lo ha voluto a tutti i costi nel momento in cui è tornato a sedersi sulla panchina della Juventus.

Sarebbe un bel problema non averlo a disposizioni tra due settimane, alla ripresa del campionato, quando allo Stadium si presenterà la capolista Inter, che è davanti di due punti, e che con una vittoria potrebbe allungare in vetta. Da parte della Juve al momento nessun comunicato ufficiale sulla questione. Ma si attende una nota per capire la verà entità dell’infortunio.