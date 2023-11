Calciomercato Juventus, il club ha deciso di abbassare il prezzo dell’attaccante: con 40 milioni arriva in Italia.

Gennaio non è dietro l’angolo. E prima che si apra la sessione invernale dei trasferimenti sono in programma partite importanti. Come, per esempio, lo scontro diretto con l’Inter del prossimo 26 novembre. Eppure in casa Juventus quello del mercato è un argomento più che mai attuale.

I bianconeri, dopo un’estate scarna di soddisfazioni ed in cui hanno effettuato a malapena un acquisto (Weah dal Lille, ndr), cercheranno di puntellare la rosa nella finestra che si aprirà ufficialmente tra un mese e mezzo. La missione del responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli è quella di rimpolpare un centrocampo che negli ultime due mesi è rimasto orfano prima di Paul Pogba, attualmente sospeso per doping dopo essere risultato positivo con l’Udinese nella prima giornata di campionato, e successivamente di Nicolò Fagioli. Una brutta storia anche quella del giovane centrocampista, diventato in poco tempo uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. Il prodotto delle giovanili bianconere è stato coinvolto nell’inchiesta sulle scommesse e, dopo la confessione ed il patteggiamento, dovrà scontare una lunga squalifica, che terminerà solamente a maggio 2024.

Calciomercato Juventus, il Milan accelera per David

L’unico reparto che al momento non sembra aver bisogno di grossi ritocchi è l’attacco. C’è addirittura abbondanza, in questo momento, nel reparto avanzato.

Resta in bilico, tuttavia, la posizione di Dusan Vlahovic. La Juventus, infatti, la scorsa estate ha ascoltato diverse offerte per il centravanti serbo, che non segna dalla partita con la Lazio giocata a metà settembre. Si è parlato insistentemente di un possibile scambio con Lukaku ma alla fine non se n’è fatto nulla. Vlahovic rappresenta un patrimonio della società ma in questi due anni di Juve i numeri, vuoi per gli infortuni vuoi per il gioco troppo difensivo di Allegri, non sono mai stati quelli di Firenze. E dalla prossima stagione il serbo arriverà a guadagnare 12 milioni. In caso di cessione la Signora potrebbe virare su Jonathan David del Lille, già inseguito in estate. Per l’attaccante canadese però sta accelerando il Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, a caccia di un attaccante che possa fa rifiatare (e poi eventualmente sostituire) il veterano Giroud. Il club francese pare si sia convinto ad abbassare il prezzo: ora bastano 40 milioni per assicurarselo.