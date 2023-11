Zielinski subito alla Juventus: la ‘chiude’ Allegri, ecco la formula

Allegri ha scelto il centrocampista per gennaio: Giuntoli pesca il big in Serie A e anticipa la concorrenza

La Juventus inizia a contare i giorni che la separano dal big match contro l’Inter, un derby d’Italia dal peso specifico importante che potrebbe portare i bianconeri in cima alla classifica.

La pausa nazionali, però, permetterà alla dirigenza di dedicarsi al mercato e intensificare i contatti e i sondaggi esplorativi per i principali obiettivi, soprattutto in ottica gennaio. Il reparto più attenzionato è il centrocampo dove sono evidenti le lacune, soprattutto dal punto di vista numerico. Le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno lasciato un vuoto per nulla indifferente che stanno costringendo molti giocatori agli straordinari e ad adattamenti di ruolo. La società è perfettamente consapevole che servirà almeno un innesto a gennaio, ma si sa, il mercato invernale è sempre molto complesso e difficile da gestire.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede Zielinski per gennaio

Come riportato dal giornalista Marcello Chirico, Allegri vorrebbe un rinforzo a centrocampo per gennaio, nello specifico una mezz’ala che sappia interpretare al meglio sia la fase di interdizione che quella di inserimento.

Il preferito dell’allenatore bianconero è Piotr Zielinski, un giocatore più tecnico e meno fisico ma certamente dallo status importante. Negli ultimi anni ha acquisito grande consapevolezza, soprattutto dopo lo scudetto conquistato l’anno scorso. Quest’anno è rimasto un punto fermo del centrocampo azzurro anche col cambio di allenatore. Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno anche per altri tipi di centrocampisti, due su tutti Pierre-Emile Hojbjerg e Kalvin Phillips che vestono rispettivamente le maglie di Tottenham e Manchester City. Rispetto a Zielinski hanno caratteristiche piuttosto diverse, più da incontrasti che da mezze ali di inserimento. Due mediani puri, rispetto al polacco che invece potrebbe portare alla Juve anche quei gol che stanno mancando proprio dai centrocampisti.

Per gennaio #Allegri vorrebbe come rinforzo per il centrocampo della #Juventus una mezzala che sappia anche contrastare. Il suo preferito è #Zielinski🇵🇱 , che però non è un incontrista. Sondati da #Giuntoli #Hojbjerg 🇩🇰 e #Phillips 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , ma entrambi mediani puri. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) November 13, 2023

Attualmente ad Allegri sta venendo meno il contributo realizzativo dei vari Rabiot, Locatelli, Miretti che hanno segnato appena un gol a testa nelle prime 12 partite. Zielinski, invece, ha già collezionato 2 gol e 2 assist in campionato, ma anche un gol e un assist in Champions. Numeri che certificano la sua grande capacità offensiva e confidenza con la porta. L’ex Empoli e Udinese è in scadenza a giugno 2024 e a gennaio potrebbe liberarsi a una cifra piuttosto irrisoria. Ad oggi il Napoli non ha grande potere sul futuro del giocatore.