La risposta della Juve è arrivata: intrigo Sancho, la formula che sblocca tutto

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno chiesto informazioni al club per il colpo a gennaio. Questa la formula per sbloccare l’affare

La Juventus ha chiesto informazioni al Manchester United per prendere a gennaio Sancho, giocatore che ha chiuso il suo tempo dentro i Red Devils e che nella prossima sessione di mercato verrà ceduto.

Il rapporti con ten Hag ormai non sono recuperabili e di dubbi sul suo addio non ce ne stanno più. L’esterno offensivo saluterà i compagni e da quelle parti il club di Manchester spera in una cessione a titolo definitivo. Cosa che difficilmente potrà avvenire a gennaio. Ecco perché la Juve ci sta provando, così come riportato da Fabrizio Romano, con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, la situazione Sancho

Solamente in questo modo potremmo vedere Sancho in bianconero, e con una parte di stipendio – spiega il giornalista – pagata dallo United. Per ora da quelle parti prendono tempo, vorrebbero che il giocatore andasse via in maniera definitiva, ma come spiegato prima è difficile pensare che questo possa succedere nella finestra di riparazione.

Ed è per questo che Giuntoli rimane in corsa: Sancho è un elemento che potrebbe anche convincere Massimiliano Allegri, in qualche occasione, ad adottare un sistema tattico diverso con Chiesa e appunto l’inglese esterni in un tridente offensivo che potrebbe essere chiuso da Vlahovic. Un attacco giovane ma che fa paura, senza discussioni. Insomma, la Juve c’è, e nonostante siamo ancora a metà novembre e ci vuole un mese e mezzo affinché si riaprano ufficialmente le trattative, la dirigente piemontese è già a lavoro. Il quarto posto, che è l’obiettivo minimo della stagione, deve essere preso a tutti i costi. Sognando poi qualcos’altro.