“Conte alla Juventus”: l’annuncio arriva in diretta

“Conte alla Juventus”: si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse bianconero per il ritorno in panchina del tecnico salentino

Il Napoli a quanto pare ci ha provato di nuovo per Antonio Conte. Ma dal tecnico salentino sarebbe arrivata, per la seconda volta, una risposta negativa. Non c’è possibilità almeno per ora che l’ex Tottenham accetti la panchina degli azzurri. Per questo motivo De Laurentiis ormai ha deciso per Tudor. Un annuncio ufficiale dell’esonero di Garcia e dell’arrivo del croato è ormai atteso in queste ore.

Ma perché Conte non torna ad allenare? Stando a quanto dichiarato dal tecnico un mese fa, adesso vuole solamente riposarsi e godersi la famiglia. Ma c’è chi dice altro: c’è chi dice che ormai aspetta solamente la Juventus. Nella serata di ieri, inoltre, ci sono state altre indiscrezioni arrivate a Sportitalia. E vediamo cos’è venuto fuori.

“Conte alla Juventus”, doppio annuncio in diretta

Il primo a spiegare quello che potrebbe succedere è stato Manuel Parlato, corrispondente da Napoli della tv tematica: “Conte è da sempre il sogno di De Laurentiis, ma dopo essere stati rifiutati per due volte bisogna farsene una ragione. Secondo me il tecnico salentino attende la Juve“. E uno.

Poi ha parlato Franco Camozzi, operatore di mercato, sempre al canale diretto da Michele Criscitiello: “Conte andrà alla Juve: mi sembra logico, non è il segreto di Pulcinella. Credo che fino ad oggi l’unica persona ad averlo tenuto lontano dal club bianconero è stato Agnelli”. Insomma, molti sono convinti di questo. E chissà che poi alla fine non avranno ragione. Certo, pensare ad un addio con Allegri, oggi, con la classifica che la Juve ha, appare decisamente impossibile, ma nel calcio può davvero, come sappiamo, succedere di tutto.