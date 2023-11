Elisabetta Canalis vestita a metà: sotto il chiodo il nulla assoluto

Elisabetta Canalis, lo scatto pericoloso ha mandato in estasi i follower: l’ex velina ha forse dimenticato un pezzo?

Che sia per uno scatto particolarmente focoso o per un nuovo progetto, per la sua vita sentimentale o per la sua carriera, in un modo o nell’altro Elisabetta Canalis è sempre al centro dell’attenzione. Cosa alla quale siamo oramai abbondantemente abituati, considerando che è così da sempre, da quando è salita alla ribalta come velina.

E proprio a proposito della sua carriera di velina, nelle scorse ore il gossip è tornato a concentrarsi su una storia che era solo all’apparenza ormai morta e sepolta. Ci riferiamo al suo rapporto con Maddalena Corvaglia, in coppia con la quale ha lavorato al tg satirico di Antionio Ricci a cavallo tra il 1999 e il 2002. È cosa nota già da tempo che le due non si trattino più da un bel po’, ma il modo in cui la Canalis ha parlato della sua ex collega, ossia al passato, lascia presagire che non ci siano margini per recuperare questa amicizia.

“Passavamo il tempo insieme non solo sul lavoro – ha raccontato a Verissimo – ma anche nella nostra vita privata. Sai avere 20 anni, 21 anni, in una città così grande, fare questo lavoro che ti fa diventare famosa di botto… Ci siamo avvicinate molto, quindi sicuramente era nata una bella amicizia, vera”.

Elisabetta Canalis gioca col fuoco: ha dimenticato la gonna

Non è dato sapere perché abbiano rotto, ma si vocifera che sia stato per via del business che avevano avviato insieme a Los Angeles.

Nelle scorse ore, tuttavia, la bella Elisabetta è balzata agli onori della cronaca per un altro motivo ancora. Per le foto, assolutamente deliziose, che ha postato sui social network e che hanno fatto girare vorticosamente la testa ai follower.

Ce n’è, in particolare, pericolosissima. Parliamo di quella in cui l’ex velina, rientrata in California solo da pochi giorni dopo due mesi trascorsi in Italia, indossa un paio di collant lavorati e nulla più. Sotto il chiodo di pelle non c’è una gonna, non c’è un pantalone, non ci sono degli shorts. Niente di niente. Ed è del tutto comprensibile, allora, che questa foto abbia mandato in estasi gli estimatori della showgirl italiana.