Juventus, comunicato UFFICIALE: tifosi in delirio

“Abbonamenti in vendita per il girone di ritorno! Bianconeri, save the date! Da giovedì 16 novembre 2023, per chi non lo avesse fatto a inizio stagione, sarà possibile acquistare un abbonamento per il girone di ritorno di Serie A. La soluzione ideale per stare vicini ai nostri ragazzi nella nostra casa, all’Allianz Stadium, senza perdersi neanche un minuto. Di seguito trovate tutte le info utili”. Adesso, dunque, i tifosi potranno ritornare allo Stadium visto l’entusiasmo suscitato da questo annuncio ufficiale apparso direttamente dal sito del club bianconero. La possibilità di vedere una stagione, si spera, trionfante lascia molto entusiasmo ai tifosi.