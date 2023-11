Francesca Tajè, lo Stadium è il suo regno: il look bianconero ti farà impazzire

Francesca Tajè, bianconera dentro e fuori: l’outfit sfoggiato allo Stadium ha fatto impazzire i follower della bella juventina.

Se la Vecchia Signora dovesse decidere, ad un certo punto, di premiare i suoi tifosi più sfegatati, non vi sarebbe alcun dubbio sulla persona alla quale riservare il primo posto. Se c’è qualcuno che merita di stare lassù, in cima al podio, quella è senza ombra di dubbio la bellissima Francesca Tajè.

La tifosa bianconera vanta un seguito di 100mila follower, motivo per il quale potrebbe non avere bisogno di presentazioni. Nel caso in cui, invece, ci sia qualcuno che ancora non la conosce, vi basti sapere che è la fan numero 1 della Juventus. Ama la sua squadra del cuore al punto tale, pensate un po’, da essere diventata popolare proprio grazie ad essa. Deve tutto alla Juve, la splendida Francesca, che oltre ad essere la beniamina dei social network è anche la stella più luminosa dell’Allianz Stadium.

Segue il club da che ha memoria e lo fa, soprattutto, senza se e senza ma. La Vecchia Signora viene prima di tutto, tant’è che non si perde una partita del club. E ogni volta che le telecamere la inquadrano, o che posta un nuovo contenuto sui social network, il bagno di like è praticamente assicurato.

Francesca Tajè bianconera dentro e fuori: spettacolo allo Stadium

Dopo l’ultima giornata di campionato, ha postato a tal proposito una serie di foto che non fanno altro che testimoniare quanto granitica e incrollabile sia la sua fede bianconera. Comprovata, se mai vi fosse bisogno di ulteriori conferme, dal suo ultimo look, sempre perfettamente in tema con i colori societari.

L’incantevole e biondissima Francesca stavolta ha abbagliato lo Stadium con un outfit in pendant con la squadra ma, soprattutto, mozzafiato. Indossava un top bianco e piuttosto scollato, con tanto di bordino in pizzo, sapientemente e prevedibilmente abbinato ad un blazer di colore nero.

Nulla fuori posto, insomma, tutto come da copione. Bella da togliere il fiato, stilosissima e sempre pronta a sostenere la squadra per cui è diventata popolare e alla quale, come si evince dalla didascalia, ha ormai giurato amore eterno.