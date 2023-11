Juventus-Inter, l’infortunio è serissimo: “Problemi al tendine d’Achille”

Juventus-Inter, l’infortunio è serio e il grande ex potrebbe anche non essere della partita. Si parla di problemi al tendine d’Achille

Juventus-Inter è lì. A meno di due settimane di distanza. Una sfida che la Juve deve vincere, o almeno provare a farlo, per cercare di superare in classifica proprio i nerazzurri. Certo, anche un pareggio vista la differenza di rose che scenderanno in campo non potrebbe essere preso male dai tifosi bianconeri. Che però sognano, com’è giusto che sia, il colpaccio.

Allegri dovrà tenere conto in questo periodo delle condizioni di Locatelli, tornato dalla nazionale. Mentre Simone Inzaghi a destra ha solamente Dumfries a disposizione. Cuadrado, il grande ex, da un poco di tempo è uscito dai radar del tecnico nerazzurro. E si parla adesso di un importante problema per l’esterno colombiano.

Juventus-Inter, problemi per Cuadrado

Secondo quanto riportato dal giornalista che segue l’Inter, Mari, Cuadrado avrebbe un serio problema al tendine d’Achille: ha un ispessimento e sente del dolore. La scelta conservativa che la società ha deciso di fare insieme a lui non sembra dare i frutti sperati.

E si parla pure di futuro, visto che non si conoscono realmente quali possono essere i tempi di recupero. L’Inter a gennaio potrebbe anche decidere di investire qualcosa sul mercato per prendere proprio un elemento che possa dare all’olandese un poco di respiro. Ma questi sono altri discorsi che interessano poco ai bianconeri.