Scout allo stadio, la Juventus non può più farci nulla: colpo gobbo United

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale e la Juventus vuole farsi trovare pronta.

Cristiano Giuntoli sta valutando diversi obiettivi, in particolare a centrocampo dove Massimiliano Allegri ha poche soluzioni a disposizione. Dopo le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba, i bianconeri sono rimasti con una rosa piuttosto corta in quella zona di campo. Pur non avendo le coppe, per mantenere il secondo posto e puntare alla vette, servirà almeno un rinforzo di spessore in quella zona di campo. La lista dei nomi sondati dalla dirigenza bianconera è decisamente lunga: da Pierre-Emile Hojbjerg a Thomas Partey e Piotr Zielinski. Ma anche giovani talenti che potrebbero rappresentare degli investimenti per il futuro: da Habib Diarra a Khephren Thuram e Joao Neves. Proprio per quest’ultimo sta per accendersi un’asta.

Juventus presa in contro tempo per Joao Neves: il Manchester United manda uno scout al Da Luz

Sta per diventare una vera e propria asta, quella per il gioiello portoghese classe 2004 Joao Neves, uno degli ultimi prodotti del Benfica.

La Juventus fa parte dei club in corsa per il giovane centrocampista che sta incantando l’Europa con il suo enorme talento. Joao Neves si è messo in mostra sia nel campionato portoghese che in Champions League. Faro del club lusitano che però sta vivendo una stagione piuttosto altalenante. In Champions è ultimo nel girone comandato da Inter e Real Sociedad. In Portogallo, invece, sta comandando la classifica, a pari punti con lo Sporting CP. Nell’ultima giornata della Liga portoghese il Benfica ha vinto lo scontro diretto proprio con lo Sporting grazie anche al gol di Joao Neves che ha rimesso in equilibrio la gara al minuto 94, prima che Tengstedt completasse la rimonta al 97esimo.

🚨🇵🇹 NEW: Manchester United sent a scout to watch Benfica midfielder João Neves play against Sporting CP on Sunday! United know the player so well and are keeping a close eye on him. #MUFC [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/npqkbX790z — mufcmpb (@mufcMPB) November 14, 2023

Si è trattato del primo gol stagionale del portoghese che certamente non spicca per doti realizzative, quanto per la sua capacità di dominare il centrocampo tecnicamente. Joao Neves si è messo in mostra proprio sotto gli occhi degli scout della Premier League. Sono diversi i club inglesi in corsa per il classe 2004, uno su tutti il Manchester United che, come riportato da Fabrizio Romano, ha inviato uno scout proprio nell’ultima gara tra Benfica e Sporting CP.