Eva Padlock, non c’è bisogno di immaginarlo: si vede tutto anche così

Eva Padlock affonda il coltello nella piaga con un video ad altissima temperatura: si salvi chi può, è un filmato molto pericoloso.

Un profilo social che scotta più d’un ciocco di legno che arde da ore, due milioni di follower e un successo che deve solo in parte a Madre Natura. Perché non v’è dubbio sul fatto che sia una delle creature più affascinanti e sexy di tutto l’universo, ma la verità è che ci ha saputo fare e che è anche grazie a questo che ha sfondato.

Iniziamo col dire, intanto, che è di Eva Padlock che stiamo parlando. Non è semplice tracciare il suo identikit, avendo lei fatto un bel po’ di cose ed essendo popolare per le ragioni più svariate. In questa sede ci sembra opportuno, però, concentrarci sul fatto che è una delle più accanite tifose bianconere che ci siano. Segue la Juventus da anni ed era la persona più felice del mondo quando il suo calciatore del cuore, ossia Cristiano Ronaldo, vestiva la maglia della Vecchia Signora. Ora CR7, come noto, gioca in Arabia Saudita, ma l’esplosiva Eva, naturalmente, continua a seguire la Juve con la stessa abnegazione di sempre. Non sarebbe stata, altrimenti, una tifosa degna di questo nome.

La Padlock, prima ancora che per la sua granitica ed incrollabile fede black and white, è conosciuta per essere stata la più famosa fra le ombrelline che hanno costellato la storia della Formula 1. Adesso possono ammirarla tutti, però, e non solo gli spettatori dei Gran Premi, cosa che ovviamente non ha fatto altro che accrescere a dismisura la sua fama.

Eva Padlock, non chiamatelo abito: è un velo e si vede proprio tutto

L’influencer, originaria della Repubblica Ceca, è una vera e propria bomba a orologeria. Posta foto sexy e provocanti a cadenza praticamente giornaliera, motivo per il quale la temperatura, sul suo profilo Instagram, è davvero altissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Il reel che ha postato qualche ora fa, poi, avrà fatto impazzire la colonnina del mercurio. La magica Eva Padlock indossa un abito (non è corretto definirlo così, ma vabbè) completamente trasparente, ornato da migliaia di glitter. Sfila a favore di cam, ammicca e mette in mostra, nel frattempo, il suo arsenale di armi pericolosissime. Incluso un lato B da guinness, stretto in un perizoma, per ammirare il quale non vi servirà mettere in moto l’immaginazione o la fantasia: si vede tutto anche così, risparmiatevi la fatica.