Il Milan lo soffia alla Juventus: incubo Allegri, hanno già stilato il prezzo

Il Milan soffia il terzino alla Juventus nella finestra invernale: prezzo fissato e rossoneri all’assalto

Sono tante le operazioni di mercato in ballo per la Juventus in vista della finestra invernale, ormai sempre più vicina.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando su vari fronti, convinti che il mercato di gennaio sia l’opportunità perfetta per consolidare il secondo posto ottenuto dalla squadra dopo le prime 12 giornate di Serie A. Alla ripresa del campionato la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con l’Inter di Simone Inzaghi nel primo derby d’Italia della stagione, a caccia del primo posto che arriverebbe proprio in caso di vittoria. Il mercato, però, sarà fondamentale per garantire all’allenatore toscano una rosa profonda per gestire la stagione impegnativa. La Juventus ha capito che l’obiettivo scudetto non è così utopico ma serviranno dei rinforzi, soprattutto a centrocampo. Anche in difesa la Vecchia Signora sta valutando diversi nomi. Uno di questi è, però, nella lista anche del Milan e nel prossimo mese potrebbe aprirsi un vero e proprio testa a testa di mercato, oltre che sul campo per i primi posti della classifica.

Il Milan si prende Juan Miranda: 9 milioni sul piatto per il Betis e addio Juventus

Continua la corsa a due in Serie A per il terzino sinistro spagnolo Juan Miranda. Il classe 2000 è uno dei preferiti sia per la Juventus che per il Milan e già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa.

Miranda sta disputando un’ottima stagione in Liga col Real Betis. Fin ora ha collezionato 10 presenze tra campionato ed Europa League, con un assist a referto. Si intravedono ancora grandi margini di miglioramento nel ragazzo scuola Barcellona. Il Milan è sulle sue tracce per garantirsi un’alternativa a Theo Hernandez. Già in estate i rossoneri avevano provato a prelevarlo, senza successo. A gennaio potrebbe tornare forte l’interesse del Diavolo, soprattutto alla luce del contratto di Miranda, in scadenza a giugno 2024. Il Real Betis potrebbe sacrificarlo a gennaio per una cifra vicina ai 9 milioni di euro, alla portata dei rossoneri. Come sottolineato da fichajes.net, a gennaio Miranda potrebbe già trovare un pre-accordo in vista di giugno. Il Real Betis è consapevole che per non perderlo a zero a fine stagione servirà cederlo durante il mercato invernale a una cifra piuttosto bassa. Il Milan sembra aver preso un buon vantaggio sulla Juventus per Juan Miranda.