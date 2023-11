Diretta Juventus-Inter in chiaro in tv: UFFICIALE, ecco dove vederla

Diretta Juventus-Inter in chiaro in tv, tutto pronto per l’attesissima sfida tra le due squadre. E lo stadio è già tutto esaurito.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato da quasi una settimana. Lo stop per gli impegni delle nazionali non elimina del tutto l’ansia dell’attesa.

Questa sera l’Italia calcistica si fermerà per vedere all’opera (e tifare) la nazionale di Luciano Spalletti, impegnata in un match cruciale con la Macedonia del Nord, diventata una sorta di spauracchio dopo la famigerata sconfitta di Palermo che un anno e mezzo fa ci estromise definitivamente dal Mondiale. Ma, dopo le due sfide valide per la qualificazione ad Euro 2024 che attendono gli azzurri (Macedonia e Ucraina), si ritornerà a parlare di campionato. E dunque di Juventus-Inter, la sfida più attesa della tredicesima giornata di Serie A. L’attuale posizione di classifica – nerazzurri primi, bianconeri secondi – delle due squadre regala ulteriore fascino al derby d’Italia. Che, di norma, non è mai una partita come le altre, neppure in amichevole. La gara in programma domenica 26 settembre allo Stadium fornirà inoltre maggiori risposte a Massimiliano Allegri, che come ogni tifoso bianconero vuole capire se questa Juventus sia davvero in grado di lottare per lo scudetto.

Diretta Juventus-Inter in chiaro in tv, le ragazze di Montemurro in diretta su Rai 2

Tra due giorni, tuttavia, andrà in scena un piccolo “antipasto” di Juve-Inter, in programma anche nel massimo campionato femminile.

Le ragazze di Joe Montemurro ospiteranno i nerazzurri allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella, che è già tutto esaurito. Fischio d’inizio alle ore 16: le bianconere devono dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Como, travolto 3-0 a domicilio. Vittoria che ha permesso alla Juventus Women di risollevare la testa dopo la sconfitta rimediata con la Roma, che in classifica adesso guarda tutte dall’alto verso il basso. Il match con l’Inter (quarta in classifica) verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming su DAZN e su Rai Play.