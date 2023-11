Chiesa e la frecciata indiretta ad Allegri: “Dominio del gioco”

Federico Chiesa ha parlato nel post-partita di Italia-Macedonia, chiarendo anche lo spavento per l’infortunio

L’Italia si toglie un bel peso dallo stomaco, superando 5-2 la Macedonia del Nord nel match di qualificazione a Euro2024.

Gli azzurri sembravano aver chiuso i conti nel primo tempo col parziale di 3-0, ma i de gol realizzati dalla Macedonia del Nord nella ripresa hanno fanno tremare la squadra di Luciano Spalletti. Poi la reazione con Raspadori ed El Shaareawy che hanno chiuso i conti. Dopo il gol in apertura di Darmian, però, ci aveva pensato Federico Chiesa a incanalare sui giusti binari il match nel primo tempo, con una doppietta di grande livello. L’attaccante della Juventus aveva anche subito una botta al ginocchio, facendo tremare tutto l’ambiente bianconero. Sembrava in procinto di lasciare il campo, ma la voglia di restare in campo ha prevalso anche sul dolore e la doppietta messa a referto ha permesso a Spalletti e anche ad Allegri di tirare un sospiro di sollievo. Al termine di Italia-Macedonia lo stesso Chiesa ha parlato nell’intervista post-partita.

Chiesa nell’intervista post-partita: “Siamo sempre propositivi, ci sta subire qualcosa”

Le parole di Federico Chiesa che ha iniziato l’intervista chiarendo le sue condizioni dopo la botta subita nel primo tempo: “Spavento? Succede, questo è il calcio.

L’importante è aver vinto la partita oggi. Non meritavamo di subire questi due gol, nel complesso la partita è stata sempre in controllo. Adesso ci giocheremo la qualificazione all’Europeo contro l’Ucraina”. Poi ha proseguito sui due gol subiti che avevano rimesso in carreggiata la Macedonia e fatto riapparire vecchi fantasmi per gli azzurri: “Non è un blackout, è la voglia di giocare a pallone e questa è anche la bellezza di essere propositivi come vuole il mister e di voler dominare il gioco. Ci sta subire qualcosa, qualche ripartenza, è il rischio che si corre. Ma deriva dalla voglia di avere il controllo e di cercare di essere sempre propositivi”