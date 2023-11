Spavento per Chiesa, Italia-Macedonia: lo juventino resta in campo, i dettagli

Apprensione in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa dopo l’infortunio rimediato durante Italia-Macedonia

Non arrivano buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Durante il match di qualificazione a Euro2024 tra Italia e Macedonia del Nord, un bianconero ha accusato un problema fisico.

Si tratta di Federico Chiesa che nei primi minuti di gara si è toccato il ginocchio destro dopo essere rimasto a terra in seguito ad un contrasto. Il figlio d’arte è stato assistito dallo staff medico e anche qualche minuto dopo, al momento del gol di Darmian, si è avvicinato dalle parti della panchina azzurra per farsi applicare lo spray. L’ex Fiorentina è rimasto in campo, in condizioni però non ottimali e poco dopo ha subito anche un colpo alla caviglia. Chiesa, però, ha dimostrato di non mollare e ha risposto sul campo, sciogliendo tutti i dubbi con una doppietta da grandissimo campione.

Chiesa ne segna due e scioglie i dubbi sul suo infortunio

Se c’era qualche dubbio sulla sua permanenza in campo dopo il fastidio al ginocchio, Chiesa ha chiarito a tutti le sue condizioni con quello che sa fare meglio, segnare.

Due gol in 4 minuti, il primo pochi secondi dopo il rigore sbagliato da Jorginho, con un destro fulmineo e rasoterra. Il secondo con una delle sue giocate tipo, attacco alla profondità, sterzata e destro a giro che si infila all’incrocio, con la complicità di una deviazione da parte del difensore macedone. Doppia firma che fa tirare un sospiro di sollievo a Luciano Spalletti ma anche a Max Allegri e a tutta la Juventus. Il c.t ha deciso di tenerlo in campo anche sul 3-0, a conferma anche della condizione ottimale dell’attaccante bianconero. Chiesa ha lasciato il campo solo al minuto 61, per dare spazio a Zaniolo.