Rifiuta l’Arabia e vola a Torino: firma gratis con la Juventus

In questi giorni di pausa del campionato di serie A si è tornati a parlare di calciomercato in casa Juventus.

È il momento di iniziare a fare i primi bilanci stagionali e c’è da dire che finora la squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a raccogliere dei risultati importanti. Assestandosi nelle primissime posizioni della classifica, quelle che portano dritto alla conquista di un piazzamento europeo.

Riuscire a giocare in Champions League nella prossima stagione è l’obiettivo fondamentale da raggiungere per una Juventus che vuole conquistare questo palcoscenico anche per motivi di bilancio. I tifosi sognano però di poter lottare anche per lo scudetto ed è per questo motivo che dalla prossima sessione di calciomercato si aspettano dei colpi importanti. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà essere bravo a trovare le pedine adatte alle idee di calcio dell’allenatore livornese. Senz’altro si sarà già mosso per anticipare la concorrenza sugli obiettivi prefissati.

Juventus in pole per Sancho: no all’Arabia Saudita

Bisogna saper cogliere le occasioni che ci sono in giro, anche solo per garantirsi arrivi di spessore per i prossimi sei mesi. Poi si vedrà. Ci sono alcuni calciatori di primo livello che vogliono cambiare aria già a gennaio, per riuscire a ritagliarsi quello spazio in campo che gli è mancato.

La Juventus continua a monitorare la situazione di Jadon Sancho. L’attaccante è ai ferri corti con il Manchester United ed è pronto a partire in prestito gratuito, come ha spiegato “90min”. I bianconeri dunque seguono questa pista e paiono essere in pole position. Con il Borussia Dortmund al momento come principale rivale. Che il futuro di Sancho sarà in Europa non sembra essere in dubbio. Nonostante le avances che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita il calciatore ha spiegato più volte di voler continuare, almeno per ora, la sua carriera in Europa.