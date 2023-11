Parentesi chiusa, addio Juventus: ha scelto ancora la Premier

Per la Juventus questa sosta di campionato sarà utile per programmare al meglio i prossimi mesi in chiave mercato.

Il mese di gennaio ormai non è affatto lontano e nelle prossime settimane il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà cercare di chiudere le trattative per portare alla corte di Allegri volti nuovi. Rinforzi necessari per rinforzare una squadra che vuole sognare in grande.

La conquista di un piazzamento utile per la partecipare alla prossima edizione della Champions League è il traguardo minimo che la Juventus si è posta. Un obiettivo che pare essere alla portata della squadra di Allegri visti i risultati che sono stati conquistati in questa prima parte della stagione. Ma è logico che un grande club come la Juventus voglia sempre migliorarsi ed è per questo motivo nei prossimi mesi si capirà se Chiesa e compagni potranno candidarsi anche alla vittoria di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo in bacheca.

Juventus, su Phillips c’è l’interesse del Liverpool

Il calciomercato di gennaio come dicevamo ormai è vicino e la Juve ha la necessità di trovare almeno un nuovo centrocampista, se non due. Operazioni dettate dal fatto che Allegri sarà privo per tutta la stagione di Pogba e Fagioli. Chi arriverà a Torino?

C’è un nome che fa parecchio gola ai bianconeri ed è quello di Phillips del Manchester City. Che è intenzionato a cambiare aria per trovare spazio e dunque per guadagnarsi la convocazione con la nazionale inglese ai prossimi Europei. La Juventus lo sta seguendo ormai da tempo e lo reputerebbe un acquisto funzionale alle tattiche del tecnico livornese. “FootballInsider” spiega però come adesso in lizza per lui ci sarebbe anche il Liverpool, che si aggiunge a West Ham e Newcastle anch’esse interessate. Phillips potrebbe dunque decidere di continuare la sua carriera in Premier League.