Dal Milan alla Juventus, ha rotto il silenzio: la ‘soffiata’ è UFFICIALE

La Juventus lancia la sfida al Milan. Le grandi del calcio italiano affilano le armi per fronteggiarsi sul mercato su obiettivi comuni.

La pausa del campionato dovuta alle nazionali può permettere alle società di ragionare con un minimo di tranquillità su ciò che potrebbe offrire la sessione invernale di mercato.

La Juventus, spinta anche dall’ottima, ed insperata, seconda posizione in classifica s’interroga su come poter migliorare. Al momento, la rosa bianconera, presenta diverse lacune sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo. Difesa, centrocampo o attacco? Questo è il problema. La difficoltà poi potrebbe arrivare se sul proprio cammino la società bianconera trovasse un grande avversario pronto a darle battaglia per un giocatore ambito da entrambe le parti.

Questo potrebbe avvenire ben presto e la grande rivale potrebbe essere il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta soffrendo oltremodo in questa prima fase di stagione e a gennaio tenterà di fare qualcosa per invertire la tendenza. Evidentemente la grande campagna acquisti estiva, o presunta tale, ha lasciato qualcosa per strada e ora è arrivato il momento di tentare di completare l’opera. Juventus e Milan presentano entrambe, pertanto, dei vuoti da colmare in sede di mercato.

Ad entrambe si rivolge il difensore del Genoa e della nazionale messicana, Johan Vasquez, dando loro uno spassionato consiglio.

Juventus o Milan?

Il 25enne difensore centrale, Johan Vasquez, per qualche istante ha messo da parte la divisa rossoblù genoana e ha indossato i panni di un abile procuratore. Per conto di chi?

Ha parlato di un suo compagno di nazionale, Santiago Giménez, attaccante argentino, naturalizzato messicano, classe 2001, che gioca in Olanda, tra le fila del Feyennoord. Il sogno del difensore centrale del Genoa è di vedere il suo amico e compagno di nazionale, sbarcare in Serie A.

“Ho parlato tanto con Santi Giménez e mi piacerebbe vederlo qui, sento che si adatterebbe. Scherziamo sempre dicendo che “verrà in Serie A” e spero di vederlo qui in una squadra come Inter, Milan o Juventus“, queste alcune delle sue parole riportate da soyfutbol.com.

Il consiglio di Johan Vasquez è talmente appassionato che forse meriterebbe un minimo di attenzione da parte di Juventus e Milan. Entrambe le società, però, dovranno fare molta attenzione in fase di scelta, per motivi opposti. Il Milan perché ha acquistato troppi giocatori e la Juventus perché non ha acquistato quasi nessuno, il solo Weah.