Paola Saulino, lo specchio non mente mai: è lei la più sexy del reame

Paola Saulino, non c’è bisogno di interrogare nessuno: il verdetto è unanime. Attenta a quella tuta, però: sta per esplodere.

Tra il sacro e il profano. Tra la voglia di mettersi in mostra e il desiderio, indubbiamente spasmodico, di sostenere la sua squadra del cuore. Nonché di mantenere fede alla sua promessa, a quella promessa che le ha permesso, di fatto, di diventare nel suo piccolo una vera e propria celebrità.

Chi segue il calcio saprà certamente chi sia Paola Saulino, così come ricorderà senz’altro cos’abbia fatto non troppo tempo fa. Iniziamo però col dire, nel caso ci fosse fra voi qualcuno che non l’ha mai sentita nominare, che è la tifosa più sfegatata del Napoli. La Ivana Knoll partenopea, se vogliamo, dal momento che proprio come l’esplosiva reginetta croata anche lei sembra disposta a tutto pur di urlare al mondo il suo amore per la squadra campana. Che è poi esattamente quello che ha fatto, senza mai tirarsi indietro. Ci ha messo la faccia, e non solo quella.

La bella Paola, che oltre ad essere tifosissima del Napoli è anche una influencer e ha recitato nella serie 1992, aveva promesso che, nel caso in cui il club avesse vinto il Tricolore, avrebbe fatto qualcosa di molto speciale. Che si sarebbe cioè presentata senza veli, come mamma l’ha fatta, all’appuntamento per la festa dello scudetto.

Paola Saulino, quella tuta sta per esplodere

E così ha fatto, qualche mese fa, davanti allo Stadio Maradona. La Saulino è arrivata effettivamente senza abiti: il suo corpo si era trasformato in una tela per il body painting e quest’opera d’arte, manco a dirlo, ha lasciato tutti senza fiato.

Le sorprese non sono finite lì. Paola ne tira fuori una al giorno e l’ultima, in particolar modo, ha fatto effetto tanto quanto la sua magica apparizione alla festa dello scudetto del Napoli. Ha postato proprio qualche ora fa un carosello di foto, molte delle quali piccanti, tutte rigorosamente scattate allo specchio.

Gli specchi, si sa, non mentono mai, tanto che quello per il quale ha optato ha confermato che è lei la più sexy del reame. La Saulino indossa una tuta di colore rosa fluo talmente attillata che il suo décolleté sembra in procinto di esplodere da un momento all’altro.