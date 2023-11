Valentina Fradegrada, tanga a vista e parte la ola: semplicemente ipnotica

Valentina Fradegrada rispolvera le foto di un vecchio shooting e fa impazzire i fan: non ci sono parole per descriverla.

Nessuno dei due ha mai spiegato perché. La loro storia è finita nel silenzio più assoluto e non si è mai capito cosa abbia portato Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada a chiudere un matrimonio andato avanti per un risicatissimo anno. Anche meno, forse, non essendo in alcun modo possibile datare il loro addio.

I follower più attenti, nel corso dell’estate, si erano accorti che né lui e né portavano più la fede. Poi, alla fine di agosto, era successo qualcosa di eclatante e di chiarissimo: i due ex sposi avevano cancellato dai rispettivi profili social ogni traccia di quell’amore tanto intenso quanto fugace. Sono tornati alle rispettive vite e non s’è fatta più parola di quelle nozze consumatesi a 12 mesi di distanza dal sì. La buona notizia è che sembrano entrambi tranquilli, come se questo addio non li avesse minimamente turbati. Difficile che sia così, ma è quello che danno a vedere ai follower.

La Fradegrada, dal canto suo, sembra aver trovato un nuovo equilibrio in questa inaspettata “solitudine”. Continua a fare quel che ha sempre fatto, ossia postare contenuti da bollino rosso, stupendo di volta in volta la sua platea di sostenitori. Ad Halloween ha sfoggiato una serie di travestimenti azzeccatissimi e bollenti riscuotendo, come sempre accade quando batte un colpo, un successo oceanico.

Valentina Fradegrada, rosso passione a volontà

Vale lo stesso discorso per le foto, più recenti, comparse sul sul profilo Instagram. Non si tratta di scatti recenti, ma non fa niente. Valentina ha rispolverato uno shooting risalente ad un anno fa e si è divertita un mondo a scoprire che effetto quelle foto potessero fare ai suoi fan.

L’ex lady Boateng è vestita completamente di bianco, un colore che contrasta deliziosamente con la sua chioma. Il rosso dei suoi capelli è la sua carta d’identità, in un certo senso. Dice tanto di lei. Dice che è focosa e caliente, pericolosa, nel senso buono del termine s’intends, e poco raccomandabile. Poco raccomandabile nella misura in cui, appunto, è talmente sexy da essere quasi illegale.

Tant’è che in queste foto fa capolino, dalla striminzitissima gonnellina, il filo del suo tanga. Una visione tanto celestiale quanto proibita che ha acceso, nel giro di pochi minuti, l’intero mondo dei social.