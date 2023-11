Greta Rossetti, curve al vento: l’abito mette a dura prova i fan

Greta Rossetti, l’abito di maglina di colore beige ha avvolto le sue curve come se fosse un guanto: spettacolo a luci rosse.

Agli spettatori meno attenti questo particolare sarà forse sfuggito. Non a quelli più scrupolosi, invece, ai quali al momento di vederla sul piccolo schermo si sarà sicuramente accesa una piccola lampadina. Ha sbagliato di grosso chi ha pensato che quella fosse la sua prima apparizione televisiva, perché lei alle telecamere era già abituata.

Di chi parliamo? Della splendida Greta Rossetti, che in tanti conosceranno per il suo ruolo di tentatrice a Temptation Island ma nel cui curriculum c’è un’esperienza molto importante nel mondo dello sport. La bella 24enne, originaria di Monza, era già apparsa in televisione in qualità di conduttrice di Sportitalia. Si è occupata per un po’ delle trattative di calciomercato, mentre adesso è molto più attiva sui social network che non nell’etere. E lì ha sfondato nel vero senso della parola, dal momento che è vicinissima a sfondare il muro dei 500mila follower.

Merito di Temptation Island, anche, che le ha senz’altro dato una visibilità non indifferente. Soprattutto perché è stata una delle “punte” del triangolo più caldo di questa ultima edizione, colei che ha fatto capire a Mirko Brunetti, ora concorrente del Grande Fratello, che i suoi sentimenti per la sua fidanzata si erano ormai affievoliti.

Greta Rossetti, l’abito in maglina non perdona: curve in vista

Il ragazzo ha lasciato il programma insieme alla tentatrice Greta e ha detto addio a Perla, che proprio qualche giorno fa è entrata nella casa più spiata d’Italia. Una soap opera in piena regola, insomma, che per ovvie ragioni ha tenuto migliaia e migliaia di telespettatori incollati allo schermo.

Anche perché, diciamoci la verità, vedere la Rossetti in tv era quanto di meglio potessimo aspettarci dal reality show che si prefigge di far fare un viaggio nei sentimenti alle coppie che decidono di prendervi parte. Greta è uno schianto e se avete voglia di rifarvi un po’ gli occhi, ora che non è in televisione, sappiate che la sua gallery di Instagram è una miniera.

L’abito in maglina che indossava qualche giorno fa enfatizzava le sue curve in maniera pazzesca e non ci sorprende affatto, stando così le cose, che abbia fatto il pieno di like e di commenti.