Tridente da sogno Juve, colpo grosso in Serie A: ha fatto innamorare Giuntoli

Per la Juventus all’orizzonte c’è ormai la sfida contro l’Inter capolista in calendario domenica prossima. Massima concentrazione.

In questi giorni il gruppo di Allegri si allenerà a ranghi ridotti in considerazione del fatto che diversi elementi della rosa si trovano impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. In tanti rientreranno a Torino soltanto a poche ore dal fischio d’inizio.

Quella contro i nerazzurri sarà una partita molto importante per la Juventus non soltanto dal punto di vista della classifica. Riuscire a fare a casa la vittoria vorrebbe dire avere una grande iniezione di autostima in vista del futuro. I bianconeri prenderebbero maggiore consapevolezza della loro forza in vista della possibilità di poter lottare per lo scudetto. Anche se l’allenatore Allegri ha più volte ribadito che il traguardo minimo da conquistare in questa stagione sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Obiettivo fondamentale anche dal punto di vista economico.

Juventus, Zaccagni pallino di Giuntoli: pista per il futuro?

Soltanto con risorse economiche in tasca si potrà pensare di fare un mercato importante, specie durante la prossima estate. Quando per forza di cose alcuni elementi andranno rimpiazzati con altri di pari o maggior valore.

🗣️ Mario #Giuffredi (Agente di Zaccagni) IN ESCLUSIVA a @tvplayofficial: "Non è un mistero che #Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Ad un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua… pic.twitter.com/OGYdH70f3k — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) November 22, 2023

Ai microfoni di TvPlay l’agente di Zaccagni, Mario Giuffredi, ha aperto un possibile scenario futuro di mercato. “Non è un mistero che Giuntoli lo voleva a Napoli qualche anno fa, è come scoprire l’acqua calda. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto con la Lazio, questo tipo di accordi si fanno in due, dunque staremo a vedere” ha detto. Che possa diventare una pista per la prossima estate?