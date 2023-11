Thuram alla Juventus per 40 milioni: svelano tutto in diretta

Calciomercato Juventus, Thuram bello e…possibile. Si parla dei possibili obiettivi della Juventus in vista della sessione estiva di mercato.

Il mercato è sempre accanto a noi. Durante il periodo canonico, estivo o invernale che sia, ma anche durante tutto il resto dell’anno. Siamo a Novembre e manca più di un mese al 1° gennaio, quando avrà inizio il celeberrimo “mercato di riparazione”.

Eppure da settimane non si parla d’altro. E naturalmente si parla di mercato anche su TvPlay. Ospite graditissimo Simone Rovera, giornalista esperto di calcio francese che da tempo vive e lavora in Francia. Il suo intervento è avvenuto all’interno del Social Football Summit ed è risultato di particolare interesse per i tifosi della Juventus poiché la sua attenzione si è soffermata sui profili che potrebbero divenire obiettivi concreti della società bianconera nella prossima sessione estiva.

L’attenzione di Simone Rovera si è soffermata esattamente su quelli che, molto, probabilmente sono i due grandi sogni, forse proibiti, della Juventus poiché rappresentano entrambi, sicuramente, i due più grandi “pallini” di Cristiano Giuntoli: Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza e della nazionale francese e Jonathan David, centravanti del Lilla e della nazionale canadese.

Calciomercato Juventus, Thuram bello e…possibile

L’analisi di Rovera è partita da Khéphren Thuram e dall’aspetto che potrebbe preoccupare di più la Juventus, ovvero il suo elevato costo.

“Thuram ha un costo importante, ma non ha bisogno di soldi e il Nizza può anche scendere di qualche milione se il giocatore dovesse volere una destinazione specifica tra le preferite“. Il giornalista si è poi concentrato sulla richiesta economica del Nizza: “La richiesta di 40 milioni non è fantascientifica per le italiane“. Khéphren Thuram alla Juventus può avere una crescita importante come quella di suo fratello Marcus all’Inter. E quale il suo giudizio su Jonathan David?

“David è un profilo giusto per qualsiasi club d’alto livello, si può adeguare alla Serie A. La situazione con il Lille è particolare, sta giocando di meno, sta segnando di meno, ma è un giocatore da doppia cifra con il due davanti“. Ma il centravanti canadese potrebbe partire già a gennaio? “Questa estate voleva partire e il Lille si è opposto. Mi sembra difficile che possa partire a gennaio, ma se ci dovessero essere malumori e dovesse continuare a segnare poco il Lille potrebbe a questo punto pensare anche a una cessione a gennaio“.

Le parole di Simone Rovera sono musica per le orecchie di Giuntoli. Ma purtroppo non soltanto per le sue.