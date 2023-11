Mazzata definitiva: salta Juventus-Inter

Mazzata definitiva, anche Inzaghi deve fare i conti con diversi problemi di infortuni: il forfait è ufficiale.

Juventus-Inter è notoriamente una delle sfide più attese dell’anno. Stavolta però lo è forse un po’ di più, forse a causa del momento particolarmente positivo che stanno attraversando le due squadre. La lotta scudetto, se guardiamo l’attuale classifica, sembra essere ormai circoscritta a bianconeri e nerazzurri, pronti ad affrontarsi all’Allianz Stadium domenica sera in quello che è il big match della tredicesima giornata di Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri sogna ardentemente il sorpasso in vetta. Anela quei tre punti che le permetterebbero di scavalcare l’Inter e prendersi – per almeno una settimana – la testa della classifica. Un derby d’Italia che è anche uno scontro al vertice. E una vittoria o una sconfitta, nonostante ci sia ancora un’intera stagione davanti, faranno verosimilmente la differenza, perché potrebbero andare ad incidere sul morale delle due storiche rivali e di conseguenza avere delle ripercussioni nelle gare successive. C’è, in ogni caso, la grande incognita della sosta per le nazionali, che potrebbe sconvolgere i rapporti di forza. Diversi giocatori, infatti, sono rientrati da poche ore dai rispettivi impegni con le proprie rappresentative.

Mazzata definitiva, l’ex Cuadrado non sarà del match

Allegri, per esempio, ha ritrovato solamente oggi i vari Bremer, Rabiot e Szczesny, con l’ex difensore del Torino reduce da un faticoso volo transoceanico.

La buona notizia riguarda il rientro in gruppo di Fabio Miretti, il cui apporto domenica sera può essere prezioso in un centrocampo che continua ad essere orfano di numerosi elementi. La speranza del tecnico livornese, adesso, è recuperare anche Weston McKennie, che sembra aver smaltito il problema al ginocchio. Dovrà fare i conti con le assenze anche Simone Inzaghi, che non avrà Pavard e molto probabilmente neppure Bastoni. Forfait certo per quello che sarebbe stato il grande ex del match, Juan Cuadrado. Secondo Sky Sport il colombiano, passato in estate all’Inter dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus, non sarà a disposizione dell’allenatore nerazzurro.