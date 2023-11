Conte ritorna in Serie A, ma la Juve è beffata: hanno già svelato le cifre

E’ scoppiata la Contemania. Il tecnico salentino di nuovo su tutte le prime pagine. C’è la fila dietro la sua volontà di ritornare in campo.

L’ultimo bagno di folla l’ha vissuto ad ottobre, nella serata delle Leggende Bianconere, per celebrare il secolo di storia che ha unito la famiglia Agnelli alla Juventus. In formissima, sorridente e quell’insopprimibile juventinità che non si potrà mai cancellare.

Antonio Conte è ritornato. Davanti ad un pubblico. Adesso però è ora di ritornare sul campo, la panchina gli manca maledettamente. Gli manca stritolare mentalmente i suoi ragazzi durante la settimana, gli manca andar fuori di testa durante la partita quando il mondo intero sembra avercela con lui, gli manca andare in sala stampa e fare a pezzi, verbalmente, qualche giornalista che non ha capito nulla del Conte-pensiero.

Antonio Conte manca, però, anche agli altri. Maledettamente. Ha chi lo ha avuto e a chi lo ha sempre voluto, ma non è mai riuscito a strappargli l’ultimo si. Sono di poche ore fa le parole di Maurizio Pistocchi che parlava di un Antonio Conte che si è promesso alla Juve. Soltanto qualche ora e altre fonti autorevoli parlano di almeno altri due club italiani che lo vorrebbero vedere sulle loro panchine. A lungo.

E’ scoppiata la Contemania

Avrà anche un carattere duro, spigoloso, poco disponibile alle critiche, forsanche permaloso. Ma quando hai Antonio Conte in panca, hai un fuoriclasse in più. Per questo appena ha aperto ad un suo ritorno in panchina in tanti si sono catapultati su di lui.

Ma su quale panchina siederà Antonio Conte la prossima stagione? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto a bookie. La risposta è una sola. La prossima estate diversi top club italiani cambieranno tecnico. Tra sicuri partenti e chi ha già un piede mezzo fuori in diversi possono pensare a Conte e Conte può avere l’opportunità di scegliere. Dal Napoli di De Laurentiis, che ha Mazzarri fino a giugno, al Milan che non è certo di riconfermare Pioli.

Mourinho lo ha fatto intendere chiaramente, diverse volte, che a fine stagione lascerà Roma e la Roma. La Juventus con Allegri e, soprattutto, l’Inter con Inzaghi, sembrano più lontane. Ma allora chi allenerà Antonio Conte? Le quote dei bookie danno Juventus e Inter a 10. Il Milan è dato a 8,50, mentre è in ascesa il Napoli che ha come quota 6. Al primo posto vi è soltanto un club con quote che oscillano tra il 3 e il 3,60: la Roma.

Il responso è netto e dice Roma. La Juve di Maurizio Pistocchi è già preistoria.