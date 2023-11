Ha firmato prima di Juventus-Inter: contratto fino al 2027

Ha firmato prima di Juventus-Inter, l’accordo è ufficiale e c’è stato un prolungamento di un anno del vecchio accordo. La mossa dei nerazzurri

Un accordo trovato a due giorni dalla sfida dell’anno. Forse anche per rispedire al mittente tutte quelle che sono state le notizie che sono venute fuori nella giornata di ieri che hanno parlato tantissimi milioni di euro di debiti. Insomma, un accordo che senza dubbio ha spiazzato molti.

Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus che a scadenza di contratto è diventato amministratore delegato dell’Inter, ha firmato l’accordo per rimanere in carica con la società milanese fino al 2027. Insieme a lui anche un altro paio di dirigenti di Zhang hanno trovato un accordo per il prolungamento. Una notizia che sicuramente per il club milanese importante che forse per loro getta meno ombre sul futuro. Ma questo è tutto da vedere. Marotta, come tutti ricordiamo, è stato un dirigente anche della Juventus per molti anni: un pilastro di quel ciclo che ha fatto vincere ai bianconeri nove scudetti di fila e conquistare un numero di trofei enormi. Fino all’addio con annuncio qualche settimana dopo di questa sua nuova carriera professionale. Non possiamo non dire che a Torino, Marotta, non abbia lasciato un buon ricordo. Ed è per questo che con lui non c’è quasi mai stato tanto astio.