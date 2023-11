L’agente di Samardzic: “Contento ad Udine, ma la Juve è…”

L’agente di Samardzic: “E’ contento ad Udine, la Juve è..”. L’intervista a colui che cura gli interessi di un possibile obiettivo bianconero per gennaio.

Il calo delle temperature ci avverte che si avvicina l’inverno. Così come si avvicina la finestra di mercato invernale. Cristiano Giuntoli è alle prese con il pensiero di puntellare, dove possibile, l’attuale Juventus.

Il centrocampo resta il settore che forse necessita di almeno un tassello che dia qualità al reparto ed un’opzione in più nelle mani di Massimiliano Allegri. Per gennaio l’eventuale scelta della dirigenza bianconera sembrerebbe orientarsi su un profilo giovane, già presente in Serie A e che indossa una casacca bianconera, ma non è ancora quella della Juventus.

Lazar Samardzic, 21enne centrocampista dell’Udinese è l’obiettivo più concreto della Juventus per gennaio. Il centrocampista mancino, tedesco di nascita ma con cittadinanza serba, unisce qualità tecnica ad una duttilità tattica che gli permette di poter giocare indifferentemente sia da trequartista che come seconda punta.

Giuntoli e Allegri sembrano aver deciso di puntare su di lui. Per questo, in casa Juventus, avranno ascoltato con attenzione l’intervista rilasciata dall’agente del calciatore serbo a Sportitalia, dove non poteva non fare qualche riferimento non tanto indiretto alla Juventus. Quali le sue dichiarazioni?

L’estate scorsa Lazar Samardzic sembrava già pronto ad indossare la maglia dell’Inter. L’affare è invece improvvisamente saltato e il centrocampista serbo è rimasto ad Udine. Deluso, ma è ripartito in vista della nuova stagione.

L’agente di Lazar Samardzic, Karsten Rickart, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia dove ha parlato del futuro del suo assistito. Si vocifera continuamente dell’interessamento della Juventus per Samardzic già per la sessione di mercato di gennaio. Pur non volendosi sbilanciare, l’agente del centrocampista serbo qualche messaggio l’ha fatto filtrare.

“Laki è felice lì, è pronto per il passo successivo, ma non abbiamo fretta. Abbiamo fatto bene finora a non commentare le voci. La Juventus è ovviamente un grande club, con una grande storia. L’importante è capire dove può crescere meglio e quali passi sono più vantaggiosi per la sua carriera“.

Per il momento Udine e l’Udinese vanno bene a Lazar Samardzic, ma a gennaio? La Juventus lo tenterà e poi occorrerà eventualmente trovare l’accordo con la società friulana. La tentazione per il centrocampista serbo è comunque forte: “La Juventus è ovviamente un grande club, con una grande storia”, ha detto il suo agente. E’ facile immaginare come quelle parole siano di Lazar Samardzic.