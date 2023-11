Firma sotto l’albero per la Juventus: la soffiata prima del derby d’Italia

Si sta avvicinando per la Juventus il momento del ritorno in campo contro l’Inter nel big match di domenica sera.

È una sfida da seguire con grande attenzione quella che ci sarà contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Lautaro e compagni sono i grandi favoriti per la vittoria dello scudetto e non potrebbe essere altrimenti vista la rosa che l’Inter ha a disposizione per riuscire a centrare questo traguardo.

La Juventus proverà a vendere cara la pelle in questo scontro diretto, consapevole che un successo potrebbe rappresentare una svolta anche dal punto di vista psicologico. Dando ai bianconeri una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, una spinta per affrontare al meglio la restante parte della stagione nonostante i tanti problemi che hanno afflitto Allegri finora. Anche se l’obiettivo minimo la centrare è la qualificazione alla prossima Champions League, i tifosi non smettono di segnare in grande e sperano che la loro squadra possa riuscire a lottare per lo scudetto.

Juventus, summit per il rinnovo di Chiesa prima di Natale

Non solo acquisti però sono necessari per rendere sempre più grande la Juventus, ma anche la conferma dei suoi migliori giocatori. Che ovviamente sono sempre nel mirino di altre squadre che hanno grande disponibilità economica e che generalmente possono offrire il palcoscenico della Champions.

Ne è un esempio Chiesa, che è appetito da alcune squadre della Premier League. Che monitorano la situazione legata al rinnovo del suo contratto. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport la Juve ha intenzione di prolungare l’attuale accordo ed è in programma un summit con i suoi rappresentanti prima di Natale. L’intenzione è quella di arrivare ad un accordo, forti anche della promessa del calciatore di non voler lasciare Torino a parametro zero. La speranza di Allegri è che Chiesa possa essere sempre più pilastro della Juve anche in futuro.