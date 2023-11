La Juventus annienta la concorrenza: ecco il nuovo stadio, è un gioiello

Grandi progetti in vista per una Juventus che vuole continuare a essere una big del calcio mondiale e tornare presto a vincere.

Era fondamentale per la squadra bianconera voltare pagina dopo l’ultima stagione nella quale erano arrivate penalizzazioni ed esclusione dalle coppe europee. E finora c’è da dire che Chiesa e compagni stanno raccogliendo tanti risultati positivi che la fanno ben sperare per il futuro.

L’esclusione dalle coppe pesa e non poco sul bilancio societario, visto che in cassa mancano proprio i soldi derivanti dalla partecipazione alla Champions o agli altri tornei internazionali. Ad ogni modo la proprietà è solida e dunque la Juventus può sognare di tornare presto a calcare quei palcoscenici ai quali è abituata. Non mancheranno gli sforzi nei prossimi mesi anche per quanto riguarda il calciomercato. Perché non ci sono dubbi sul fatto che questa rosa abbia bisogno di essere migliorata in alcuni reparti per aprire una nuova era vincente.

Juventus, in cantiere l’idea di un altro Stadium

Intanto bollono in pentola altre iniziative da parte della dirigenza, non solo per quanto riguarda la prima squadra. Questo a testimonianza del fatto che la Juventus è una società proiettata costantemente nel futuro e sempre tesa a migliorarsi.

Si sta pensando, come si legge su Tuttosport, alla costruzione di un nuovo impianto che dovrà ospitare le partite della Next Gen e della Juventus Women. Progetti calcistici che hanno dato e daranno tante soddisfazioni. Il progetto in cantiere vedrebbe il club interessato a rilevare l’area del vecchio Palazzetto dello Sport, che ormai non viene utilizzato più da circa 10 anni. E lì far sorgere un nuovo impianto con una capienza di circa 3000-4000 posti, proprio a pochi passi dallo Stadium. Regalando così una nuova “casa” a due squadre che saranno chiamate a conquistare dei risultati importanti nei prossimi anni.