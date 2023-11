Nuova bufera prima di Juventus-Inter: “Scudetto a tavolino”

Nuova bufera prima di Juventus-Inter: sullo scudetto a tavolino assegnato ai nerazzurri la risposta del direttore è stata chiarissima

Domani c’è Juventus-Inter, e ovviamente è una partita che si porta dietro strascichi e veleni. Sempre è stato così, soprattutto dopo il 2006, con lo scudetto a tavolino assegnato al club nerazzurro. Quello che viene definito “di cartone”, per intenderci.

A parlare questa volta è stato il giornalista Ravezzani, che sollecitato su questa cosa durante il programma Juventibus da Zampini, ha risposto a questa domanda: “Revocare lo scudetto a tavolino chiuderebbe gran parte dei veleni o sarebbe giusto?”. Ecco quello che ha detto.

La posizione di Ravezzani

“Quando venne assegnato quello scudetto dissi subito che non avrebbe avuto senso darlo, è un argomento sul quale possiamo discutere per ore ma per il quale non verrà mai fatto nulla. Noi giornalisti siamo una categoria poco propensa a incalzare il potere dei grandi club, è così. Ovviamente poi non c’è tifoso del Milan, dell’Inter e della Juve che non dica che un giornale ce l’ha con loro”.

Poi il commento che spiega tutto: “Il 99% dei giornalisti vive all’ombra dei dirigenti delle squadre che segue. Se tu rompi troppo le scatole non ti danno più notizie, tutti si omologano, mediamente chi segue il club sportivo è molto affine al capo ufficio stampa e tiene molto a compiacerlo. Nessuno ha interesse a fare una cosa contro lo scudetto all’Inter”. Insomma, questo è quanto. E le polemiche e i veleni continueranno a esserci sempre. Su questo pensiamo davvero che non ci possano essere dubbi di nessun genere.