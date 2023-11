Calciomercato Juventus, nuovo fuoriclasse argentino a Torino: clausola da 25 milioni

Manca sempre meno al prossimo grande appuntamento di campionato che vedrà la Juventus affrontare l’Inter capolista.

Domenica sera i bianconeri di Massimiliano Allegri proveranno a mettere lo sgambetto a quella che deve essere per forza di cose considerata come la squadra favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. Servirà una prova maiuscola se si vorranno portare a casa i tre punti.

La Juventus in questa prima parte della stagione ha raccolto tanti risultati positivi e si è installata ormai da tempo nelle primissime posizioni. Continuando su questa strada riuscire a conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League non dovrebbe rappresentare un problema per Chiesa e compagni. Ma i tifosi sperano che la loro squadra del cuore possa riuscire fino alla fine a reggere il ritmo delle altre big che magari poter lottare per la conquista di quel tricolore che a Torino ormai non si festeggia da qualche anno a questa parte.

La Juventus si aggiunta alla lista delle pretendenti per Echeverri

E’ chiaro che una scossa importante alle ambizioni della Juventus potrebbe darla il calciomercato di gennaio, qualora Giuntoli riuscisse a mettere le mani su qualche giocatore in grado di dare fin da subito una grossa mano alla squadra. Ma il club vuole anche puntare sulla linea verde.

E come ha rivelato Nicolò Schira su Twitter anche la Juventus ha posato gli occhi su Claudio “El Diablito” Echeverri, talentuoso attaccante 2006 che gioca in Argentina con il River Plate. Calciatore che ha una lunga lista di pretendenti, di fatto lo cercano tutte le big europee. La clausola di rescissione è già alta: 25 milioni di euro. Un investimento non da poco.