Ha la Juventus nel cuore: ecco perché l’affare può decollare

È stata per la Juventus una settimana molto importante, che la porterà allo scontro diretto contro l’Inter capolista di stasera.

In questi giorni tanti elementi della rosa bianconera sono stati impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Mister Allegri ha valutato le loro condizioni al ritorno a Torino, con la speranza di poter mettere in campo la miglior formazione possibile.

Ci sono diversi indisponibili ma la Juventus ovviamente scenderà in campo con la miglior formazione possibile nel tentativo di portare a casa i tre punti. Quella contro l’Inter e una partita importante non solo dal punto di vista della classifica ma anche dal punto di vista psicologico. Riuscire a conquistare la vittoria contro gli storici rivali vorrebbe dire alimentare il sogno di poter lottare per lo scudetto. Il calciomercato di gennaio potrebbe poi riservare delle sorprese ad una tifoseria juventina giustamente esigente. Che spera di poter festeggiare il tricolore nella prossima primavera.

Juventus, Douglas Costa tornerebbe di corsa a Torino

Il mercato, dicevamo. Riapre a gennaio e nel nuovo anno la dirigenza bianconera sarà protagonista sicura. Perché chiamata a rinforzare la squadra di Allegri e non solo a centrocampo, dove le alternative al momento sono poche. Giuntoli in vetrina, insomma, con diversi affari da chiudere.

Secondo quanto riportato da “Calciomercatoweb.it” i bianconeri cercheranno un attaccante esterno a gennaio. Berardi è un giocatore che piace molto alla Juve e non certo da ieri. C’è la situazione Sancho da valutare. Quel che è sicuro è che lascerà lo United, sarebbe una occasione da sfruttare al volo. E poi c’è Douglas Costa. Il calciatore a Torino tornerebbe di corsa, una volta terminata la sua esperienza americana. Accetterebbe anche soli sei mesi di contratto, fino a fine stagione. Ha offerte dall’Arabia ma… il futuro è ancora tutto da decifrare.