Bacchetta magica Allegri: scelto il partner di Chiesa, Juve-Inter parte col botto

È arrivato un giorno molto importante per il campionato della Juventus che questa sera se la vedrà con l’Inter.

Una partita da affrontare con la massima concentrazione per il gruppo di Massimiliano Allegri. Che è chiamato a disputare una grandissima partita se vorrà riuscire a portare in casa l’intera posta in palio. L’avversario sono i nerazzurri di Inzaghi, grandi favoriti per la vittoria finale di questo torneo.

Anche se la Juventus non disputa competizioni europee, non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter abbia a disposizione una rosa ampia e con tante alternative in grado di vincere su tutti i campi. I bianconeri comunque avranno il vantaggio di giocare tra le mura amiche questo scontro diretto e sperano di raccogliere un risultato positivo. Chiudere l’anno solare nel migliore dei modi sarà indispensabile per poter sognare in grande in un 2024 nel quale la tifoseria si aspetta anche delle novità in chiave mercato.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Tornando alla partita odierna, mister Allegri in queste ore ha valutato le condizioni dei suoi uomini e sembra aver effettuato le scelte relative alla formazione che scenderà in campo. Il vero grande dubbio sembrava essere rappresentato dalle condizioni di Locatelli, reduce da un infortunio.

Ebbene stando alle ultime indiscrezioni il mediano azzurro, anche se non al meglio, sarà della contesa fin dal primo minuto. Con Miretti pronto eventualmente a subentrare. L’altro ballottaggio importante riguarda l’attacco, ma anche in questo caso il tecnico pare aver deciso. Sarà Vlahovic il partner di Chiesa in attacco. Il serbo vuole tornare al gol e farlo in una sfida così importante sarebbe davvero un sogno per tutti.

Queste le probabili formazioni della sfida.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.