Firma con la Juventus a zero: pre accordo segreto

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e il calciomercato della Juventus dunque sta davvero per entrare nel vivo.

Manca davvero poco e poi arriverà il nuovo anno, e con esso anche un mese di gennaio che si preannuncia bollente per i colori in bianconeri. In queste settimane ci sarà tanto lavoro da compiere per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a portare rinforzi alla corte di Massimiliano Allegri.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus infatti dovrà rinnovare il suo organico se vorrà puntare a qualcosa di importante. Ottenere il piazzamento utile per la Champions League è l’obiettivo minimo da raggiungere, ma i tifosi ovviamente sognano di poter duellare per lo scudetto. Per questo motivo si aspettano che la società bianconera metta mano al portafogli e riesca a trovare i giusti uomini per far sì che l’allenatore possa avere a disposizione della alternative da giocarsi nel corso del campionato.

Juventus in pole position per Vazquez: può arrivare a zero

È chiaro che il direttore sportivo Giuntoli non aspetterà il mese di gennaio per imbastire le prime trattative. Proverà a cogliere eventuali occasioni che si presenteranno strada facendo e nello stesso tempo iniziare a lavorare già per il prossimo anno.

Ancora una volta la Juventus terrà ad occhio la lista dei potenziali futuri svincolati, vale a dire quegli elementi il cui contratto è in scadenza e che potranno essere ingaggiati a parametro zero. Tra questi c’è anche Lucas Vazquez del Real Madrid. Come scrive “calciomercatowb.it” si preannuncia però un duello con l’Inter per arrivare a questo esperto calciatore spagnolo che è in grado di ricoprire più ruoli sulla corsia destra. Vazquez non è più un titolare fisso del Real Madrid ed è in cerca di una nuova avventura. La Juventus pare essere davanti agli altri se è vero che è pronto a firmare un pre accordo con il calciatore in modo da bruciare la concorrenza.