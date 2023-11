Lesione del legamento UFFICIALE: niente Juventus

La sua uscita dal campo aveva fatto temere il peggio. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.

Mancano poche ore al fischio d’inizio della gara tra Juventus ed Inter, vero e proprio spartiacque per la stagione dei bianconeri, attesi fino a Natale da una serie di impegni che potrebbero delineare con maggiore chiarezza gli obiettivi. A tal proposito, l’impegno contro il Napoli in programma l’8 dicembre all’Allianz Stadium rappresenterà un altro banco di prova importante.

In occasione della sfida contro i bianconeri, gli Azzurri dovranno però far fronte ad un’assenza importante. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, il Napoli ha fornito ragguagli importanti in merito alle condizioni di Olivera, uscito per infortunio nel corso della mezz’ora contro l’Atalanta. La diagnosi ufficiale è lapidaria: al terzino del Napoli è stata infatti diagnosticata la lesione di secondo grado del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Ecco il comunicato:

“Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro“.