Nubifragio e neve: UFFICIALE, match di campionato rinviato

La sfida è stata ufficialmente rinviata a causa della neve: l’incontro si disputerà mercoledì 6 dicembre alle 14.30.

La variabile maltempo si innesta anche nel discorso calcistico. Sotto questo punto di vista, gli effetti non sono tardati ad arrivare. A farne le spese è una sfida che si sarebbe dovuta disputare tra poche ore.

Inizialmente in programma alle 14.30, infatti, il match tra Vastrogirardi e Atletico Ascoli è stato ufficialmente rinviato e si disputerà tra dieci giorni. Il motivo è da ricondurre all’abbondante nevicata che sta coprendo Castel di Sangro, il che ha spinto le autorità competenti ad optare per lo slittamento della gara in programma allo stadio “Filippo Di Tella”. La decisione è maturata nella giornata di ieri e tutto lascia presagire che si sia trattato di una scelta molto più che azzeccata. Anche in queste ore, infatti, il molisano deve far fronte all’incidenza del maltempo, che avrebbe creato non pochi grattacapi al Vastrogirardi e all’Atletico Ascoli. Il comunicato ufficiale, tanto atteso, è arrivato. La sfida di disputerà regolarmente mercoledì 6 dicembre alle 14.30.