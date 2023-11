Rinnovo clamorosamente in discussione: la Juventus lo soffia al Milan

By

Rinnovo clamorosamente in discussione, quattro club stanno monitorando la situazione: tra questi ci sono anche i bianconeri.

La Juventus non è andata oltre un pareggio nel big match di ieri sera con l’Inter all’Allianz Stadium. Una partita in cui, ancora una volta, i bianconeri hanno dimostrato di poter contare su un’eccellente organizzazione difensiva. Certo, c’è del rammarico per quel contropiede concesso ai nerazzurri da cui poi è scaturito il gol dell’1-1 di Lautaro Martinez ma il pari alla fine era probabilmente il risultato più giusto.

Un punto che consente alla squadra di Massimiliano Allegri di tenere a bada la capolista del campionato, sempre a +2 sulla Signora seconda. Un’eventuale sconfitta, infatti, avrebbe consentito agli uomini di Simone Inzaghi di allungare ulteriormente su Chiesa e compagni. Il tecnico livornese alla fine era soddisfatto della prestazione, considerando pure l’emergenza infortuni con cui sta facendo i conti ormai da settimane. Ieri Allegri si è visto costretto a schierare dal 1′ Hans Nicolussi Caviglia, alla sua prima da titolare con la maglia bianconera. Restare più in alto possibile è in ogni caso l’obiettivo della Juventus, che non vede l’ora di tornare ad ascoltare la musichetta della Champions League.

Rinnovo clamorosamente in discussione, passi avanti per Hermoso

Proprio per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta già “andando oltre”. Sì, prima bisogna pensare al mercato di gennaio, che tra poco più di un mese aprirà i battenti ma l’ex diesse del Napoli è già con la testa alla prossima estate.

Tra i parametro zero più ambiti dalla Juventus c’è anche Mario Hermoso dell’Atletico Madrid che probabilmente lascerà la capitale spagnola a giugno. Il centrale difensivo, che proprio in quel periodo compirà 29 anni, ha voglia di una nuova avventura. Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, oltre ai bianconeri sarebbero sulle tracce del calciatore anche il Milan e le due big della Liga, Real Madrid e Barcellona.