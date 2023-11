Annuncio in radio clamoroso: è fatta, la Juventus ha scaricato Allegri

Annuncio in radio clamoroso, il noto giornalista non ha alcun dubbio. Al 99% sarà divorzio con il tecnico di Livorno a fine stagione.

Diciamoci la verità. Solo i più ottimisti tra i tifosi avrebbero potuto immaginare che dopo 13 giornate di campionato la Juventus si sarebbe trovata così in alto in classifica. Addirittura ad appena due incollature dall’Inter, che in estate era considerata la candidata più credibile – insieme al Napoli campione d’Italia – per la vittoria dello scudetto.

I bianconeri recitavano invece il ruolo degli outsider di lusso, essendo reduce da un’annata tutt’altro che positiva e fortemente condizionata dalle vicissitudini sia societarie che giudiziarie. Come se non bastasse la squadra di Massimiliano Allegri non si è di certo rinforzata nell’ultima sessione di mercato, pensando prima a far quadrare i conti. Fa dunque un certo effetto vedere che la Signora stia facendo il possibile per dimostrare che nella corsa al tricolore bisognerà fare i conti anche con lei. Domenica scorsa è uscita indenne dal derby d’Italia con l’Inter, costringendo i nerazzurri ad accontentarsi di un “punticino”. Di Vlahovic la rete che aveva permesso alla Juve di passare in vantaggio. Poi, dopo neppure cinque minuti, il gol subito “da polli” (Allegri dixit) che porta la firma di Lautaro Martinez.

Annuncio in radio clamoroso, Zazzaroni: “Qualcuno che vuole riportare Conte c’è”

Non si placano, tuttavia, le voci relative ad un addio anticipato di Allegri, ad un anno dalla scadenza del contratto. Stando agli ultimi rumors, infatti, questa sarà l’ultima stagione sulla panchina della Juventus per il tecnico livornese.

Lo ha ribadito, durante l’intervento a Radio24 nel programma “Tutti convocati”, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. “Allegri? Sarei davvero sorpreso di rivederlo alla Juve l’anno prossimo”, ha detto il noto giornalista. Ed ha già in mente chi possa essere il suo sostituto. “Quella di Antonio Conte all’Unisalento qualche giorno fa è stata praticamente un’autocandidatura. Qualcuno che vuole riportarlo a Torino c’è”.